Де в Одесі відключать воду завтра, 18 грудня

Філія «Інфоксводоканал» повідомляє жителям Одеси, керівникам підприємств і організацій про аварійне відключення водопостачання в частині Київського району міста завтра, у середу, 18 грудня 2024 року.
Так, у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу 18 грудня з 09:00 до 23:00 години буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- Чернігівська;
- Ялинкова;
- Сергія Шелухіна (Невського);
- Рясна;
- Дачна;
- Соні Делоне (Гаршина).
Філія «Інфоксводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).