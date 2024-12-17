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Де в Одесі відключать воду завтра, 18 грудня

Де в Одесі відключать воду завтра, 18 грудня

Філія «Інфоксводоканал» повідомляє жителям Одеси, керівникам підприємств і організацій про аварійне відключення водопостачання в частині Київського району міста завтра, у середу, 18 грудня 2024 року.

Так, у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу 18 грудня з 09:00 до 23:00 години буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

  • Чернігівська;
  • Ялинкова;
  • Сергія Шелухіна (Невського);
  • Рясна;
  • Дачна;
  • Соні Делоне (Гаршина).

Філія «Інфоксводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.

Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

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