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Де в Одесі відключать воду на весь день завтра, 8 серпня

Де в Одесі відключать воду на весь день завтра, 8 серпня

Завтра, у четвер, 8 серпня 2024 року, в Одесі, у частині житлового масиву «Лузанівка», цілий день не буде води.

Про це попереджає філія “Інфоксводоканал”.

Так, у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу завтра, 8 серпня, з 09:00 до 23:30 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць Одеси:

  • житловий масив «Лузанівка»;
  • Миколаївська дорога, 245-315;
  • 1-а Сортувальна, 22-44.

Філія «Інфоксводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.

Телефон для довідок (цілодобово):

  • 0-800-307-505;
  • 705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.
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