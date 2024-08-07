Де в Одесі відключать воду на весь день завтра, 8 серпня

Завтра, у четвер, 8 серпня 2024 року, в Одесі, у частині житлового масиву «Лузанівка», цілий день не буде води.
Про це попереджає філія “Інфоксводоканал”.
Так, у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу завтра, 8 серпня, з 09:00 до 23:30 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць Одеси:
- житловий масив «Лузанівка»;
- Миколаївська дорога, 245-315;
- 1-а Сортувальна, 22-44.
Філія «Інфоксводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.