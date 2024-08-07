Где в Одессе отключат воду на весь день завтра, 8 августа

Завтра, в четверг, 8 августа 2024 года, в Одессе, в части жилого массива «Лузановка», целый день не будет воды.
Об этом предупреждает филиал «Инфоксводоканал».
Так, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода завтра, 8 августа, с 09:00 до 23:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц Одессы:
- жилой массив «Лузановка»;
- Николаевская дорога, 245-315;
- 1-я Сортировочная, 22-44.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит извинения за временные неудобства.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.