Де в Одесі відключать воду 21 червня

Завтра, у п’ятницю, 21 червня 2024 року, у частині селища Шевченка Пересипського району Одеси тимчасово не буде води.
Як повідомляє філія «Інфоксводоканал», це пов’язано із необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу.
Так, 21 червня з 09:00 до 21:00 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- Луцька, 107-135;
- 51 Лінія, 2-8, 1-9;
- 52-а Лінія, 2-10, 1-7;
- 53-я Лінія, 2-10, 1-11.
Філія «Інфоксводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).