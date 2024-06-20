Де в Одесі відключать воду 21 червня

Афіша Одеси на 21 -23 червня: безкоштовні виставки, концерти, спектаклі Найдовші дні літа пропонуємо провести активно та на підйомі. Кращі митці міста вже підготували для безкоштовного відвідування цікаві події. Зверніть увагу, що в Одесі в новому форматі знову працює Музей сучасного мистецтва. Зараз це відбувається в співпраці з Музеєм західного та східного музею, де сучасне мистецтво оселилося в безпечному просторі виставкової галереї. Гарних та тихих вам вихідних. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

«Не кожен таке зробить»: як юний одесит рятував місто від заторів та ледь не отримав за це штраф На початку червня 2024 року соцмережею «Тік Ток» поширилося відео, на якому підліток вправно регулює дорожній рух під час блекауту в Одесі. За день відео набрало сотні переглядів. Але історія юного регулювальника завершилася тим, що приїхали співробітники поліції, вони з’ясували особисті дані хлопця, сфотографували його і попередили про можливий штраф на 850 гривень. Після цього дитина злякалася і залишалась вдома. Ця історія розчулила редакцію «Одеського життя», тож ми вирішили знайти героя. Адже його вчинок порушив важливі в суспільстві питання: чи це нормально, коли карається ініціатива та чому під час блекаутів не працюють регулювальники? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ