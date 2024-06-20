Где в Одессе отключат воду 21 июня

Завтра, в пятницу, 21 июня 2024 года, в части поселка Шевченко Пересыпского района Одессы временно не будет воды.
Как сообщает филиал «Инфоксводоканал», это связано с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода.
Так, 21 июня с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Луцкая, 107-135;
- 51-я Линия, 2-8, 1-9;
- 52-я Линия, 2-10, 1-7;
- 53-я Линия, 2-10, 1-11.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).