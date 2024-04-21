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Де в Одесі відключать газ 22 квітня – адреси

Де в Одесі відключать газ 22 квітня – адреси

Завтра, у понеділок, 22 квітня 2024 року, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт низка споживачів в Одесі залишаться без газу більш ніж на добу.

Про це повідомили сьогодні у мерії міста.

Так, з 12:00 22 квітня до 18:30 23 квітня без газопостачання залишаться споживачі за такими адресами:

  • Балтська дорога, 60, 62, 66, 71, 71a, 75, 75a, 76, 86, 88, 94, 100, 102, 104, 106;
  • Меблевий провулок (пров. 8 Березня) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Управління експлуатації газового господарства м. Одеси просить вибачення жителям міста за доставлені незручності.

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