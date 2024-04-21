Где в Одессе отключат газ 22 апреля – адреса

Завтра, в понедельник, 22 апреля 2024 года, в связи с проведением ремонтных работ ряд потребителей в Одессе останутся без газа более чем на сутки.
Об этом сообщили сегодня в мэрии города.
Так, с 12:00 22 апреля до 18:30 23 апреля без газоснабжения останутся потребители по следующим адресам:
- Балтская дорога, 60, 62, 66, 71, 71a, 75, 75a, 76, 86, 88, 94, 100, 102, 104, 106;
- Мебельный переулок (пер. 8 Марта) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы приносит свои извинения жителям города за доставленные неудобства.