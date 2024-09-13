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Де в Одесі в п’ятницю, 13 вересня, не буде світла: список адрес

Де в Одесі в п’ятницю, 13 вересня, не буде світла: список адрес

ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє, де в Одесі заплановано вимкнення світла 13 вересня 2024 року у зв’язку з плановими ремонтними роботами.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00: 

  • Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42-103,
  • 2-а, 3-а, 7-а, 9-а Пересипська,
  • Балтська дор., 28,
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3-10,
  • Каришковського, 2-60,
  • пров. 1й, 2-й, 3-й, 4-й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1-45,
  • Жевахова гора, 3-81,
  • Ринкова, 7,
  • пров. 1й, 2-й, 3-й, 4-й, 5й, 7й, 8й, 9й, 10-й, 13й Чорноморський, 1-54,
  • Героїв Оборони Одеси, 48-58,
  • Кап.Кузнєцова, 93, 95,
  • Л.Українки, 45,
  • Локомотивна, 1-27.

Південний РЕМ

Роботи до 18.00: 

  • Левітана, 113-116.

Роботи до 16.00:

  • Дерибасівська, 1,
  • Новоберегова, 12а,
  • Рясна (Обільна), 14,
  • Ак.Глушко, 22-24,
  • Костанді, 203/4.
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