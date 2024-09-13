Де в Одесі в п’ятницю, 13 вересня, не буде світла: список адрес

ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє, де в Одесі заплановано вимкнення світла 13 вересня 2024 року у зв’язку з плановими ремонтними роботами.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42-103,
- 2-а, 3-а, 7-а, 9-а Пересипська,
- Балтська дор., 28,
- пров. Савранський (Більшовицький), 3-10,
- Каришковського, 2-60,
- пров. 1й, 2-й, 3-й, 4-й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1-45,
- Жевахова гора, 3-81,
- Ринкова, 7,
- пров. 1й, 2-й, 3-й, 4-й, 5й, 7й, 8й, 9й, 10-й, 13й Чорноморський, 1-54,
- Героїв Оборони Одеси, 48-58,
- Кап.Кузнєцова, 93, 95,
- Л.Українки, 45,
- Локомотивна, 1-27.
Південний РЕМ
Роботи до 18.00:
- Левітана, 113-116.
Роботи до 16.00:
- Дерибасівська, 1,
- Новоберегова, 12а,
- Рясна (Обільна), 14,
- Ак.Глушко, 22-24,
- Костанді, 203/4.