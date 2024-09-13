Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе в пятницу, 13 сентября, не будет света: список адресов

Где в Одессе в пятницу, 13 сентября, не будет света: список адресов

ДТЭК «Одесские электросети» сообщает, где в Одессе планируются отключения света 13 сентября 2024 года в связи с плановыми ремонтными работами.

Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • Викандера и Ларсена (8 Марта), 42-103,
  • 2-я, 3-я, 7-я, 9-я Пересыпская,
  • Балтская дор., 28,
  • пер. Савранский (Большевицкий), 3-10,
  • Карышковского, 2-60,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-45,
  • Жевахова гора, 3-81,
  • Рыночная, 7,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1-54,
  • Героев Обороны Одессы, 48-58,
  • Кап.Кузнецова, 93, 95,
  • Л .Украинки, 45,
  • Локомотивная, 1-27.

Южный РЭС

Работы до 18.00:

  • Левитана, 113-116.

Работы до 16.00:

  • Дерибасовская, 1,
  • Новоберегова, 12а,
  • Обильная (Обильная), 14,
  • Ак.Глушко, 22-24,
  • Костанди, 203/4.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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