Где в Одессе в пятницу, 13 сентября, не будет света: список адресов

ДТЭК «Одесские электросети» сообщает, где в Одессе планируются отключения света 13 сентября 2024 года в связи с плановыми ремонтными работами.
Северный РЭС
Работы до 19.00:
- Викандера и Ларсена (8 Марта), 42-103,
- 2-я, 3-я, 7-я, 9-я Пересыпская,
- Балтская дор., 28,
- пер. Савранский (Большевицкий), 3-10,
- Карышковского, 2-60,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-45,
- Жевахова гора, 3-81,
- Рыночная, 7,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1-54,
- Героев Обороны Одессы, 48-58,
- Кап.Кузнецова, 93, 95,
- Л .Украинки, 45,
- Локомотивная, 1-27.
Южный РЭС
Работы до 18.00:
- Левитана, 113-116.
Работы до 16.00:
- Дерибасовская, 1,
- Новоберегова, 12а,
- Обильная (Обильная), 14,
- Ак.Глушко, 22-24,
- Костанди, 203/4.