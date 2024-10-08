Де в Одесі сьогодні весь день не буде світла: адреси

У вівторок, 8 жовтня 2024 року, багато одеситів через ремонтні роботи на міських лініях енергопостачання залишилися без світла до вечора. Адреси відключень повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.
Північний РЕМ
- вул. Дніпровська, 1-40,
- вул. Донецька, 1-4,
- вул. Керченська, 8-34,
- пров. 2-й Керченський, 1-15,
- вул. Лесі Українки, 1-28,
- вул. Котлєєвська (Ломоносова), 13-18,
- вул. Маріупольська (Ростовська), 1- 19а,
- просп.Князя Володимира Великого (Добровольського),
- вул. Бахмутьска (Курська), 69-95,
- 4-а лінія на житловому масиві,
- 5-а лінія на житловому масиві, 26-34,
- 6-а лінія на житловому масиві, 25-36,
- 7-а лінія на житловому масиві, 3-36а,
- 8-а лінія на житловому масиві, 25-35а,
- 9-а лінія на житловому масиві,
- 10-а лінія на житловому масиві,
- 11-а лінія на житловому масиві, 7-16,
- 12-а лінія на житловому масиві, 14- 18,
- 36-а лінія на житловому масиві,
- 37-а лінія на житловому масиві,
- 38-а Лінія на житловому масиві 1-16а,
- 39-а лінія на житловому масиві, 1-16,
- 40-а Лінія на житловому масиві, 1-3,
- 41-а лінія на житловому масиві, 1-26,
- 42-а лінія на житловому масиві,
- 43-а лінія на житловому масиві, 1- 36,
- 44-а лінія на житловому масиві, 1 – 51,
- 45-а лінія на житловому масиві, 1-36,
- 46-а лінія на житловому масиві,
- 47-а лінія на житловому масиві,
- 48-а лінія на житловому масиві, 1-28,
- 49-а лінія на житловому масиві, 1-27,
- 50-а лінія на житловому масиві, 1-28,
- 51-а лінія на житловому масиві,
- 53-а лінія на житловому масиві, 1-35,
- 54-а лінія на житловому масиві, 1-15,
- 55-а лінія на житловому масиві, 1-7,
- вул. Пісочна, 1-172,
- пров. Пісочний, 1-4,
- вул. Соляна, вул. Луцька,
- вул. Вишнева, 1-43А,
- пров. Вишневий, 2а-14а,
- вул. Рельєфна, 21-35,
- вул. Адама Міцкевича, 1-35,
- вул. Дем’янова, 1-13а,
- вул. Яблучна, 1-4,
- вул. Ракетна, 1-18,
- вул. Жоліо Кюрі,
- вул. Просторова, 1-74,
- вул. Керченська, 101-131,
- пров. 2-й Керченський, 11,
- вул. Степова, 1-14,
- вул. Перемоги, 1-45А,
- вул. Сімферопольська, 1-24,
- вул. Івана Луценка, 38-56,
- вул. Кінноармійська, 2-57,
- вул. Мелітопольська, 1-58А,
- вул. Серогодського, 1-73,
- вул. Шептицького, 4-93,
- вул. Центральна, 2-36,
- вул. Капітана Кузнєцова, 71а-102
- вул. Лесі Українки, 86а.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00:
- вул. Абрикосова, 4-105,
- вул. Бориса Едуардса (Писарева), 28-40В,
- пров. Абрикосовий, 1-43,
- вул. Дубовий Гай, 2 – 57,
- дорога Фонтанська, 106/37-106/40,
- пров. Янтарний, 6-8/корп.3,
- вул. Дачна, 4/2,
- вул. Лігінська (Макаренка), 1-22,
- вул. Рибальська, 20,
- вул. Айвазовського (пров. Тімірязєва), 34,
- вул. Рівності, 84, 88-195,
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197,
- вул. Архітектурна, 10-14а,
- вул. Баштанна, 2,
- вул. Кавунова, 1-18,
- вул. Лядова, 10 – 15,
- вул. Рясна (Обільна), 1/корп.3-2,
- вул. Окружна, 17-42А,
- вул. Планетна, 1-38,
- вул. Академіка Вернадського (вул. Тульська), 1-7А,
- вул. Китобійна, 2- 19,
- пров. 1-й Китобійний, 4-42А,
- пров. 2-й Китобійний, 6-50а,
- вул. Драгоманова (вул. Достоєвського), 1-25,
- пров. Історичний (пров. Достоєвського), 1-14В,
- вул. Кримська, 1-3/корп.1,
- пров. Кримський, 1а-22,
- пров. Слави, 1-6,
- вул. Флотська, 6/1-21,
- пров. Флотський, 6-23,
- вул. Симоненка, 1-11а.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00:
- пров. Книжковий, 1 – 23,
- вул. Старопортофранківська, 1 – 143,
- вул. Новощіпний ряд, 11,13,19,
- вул. Пантелеймонівська, 95,
- вул. Преображенська, 81-85,
- вул. Ковальська, 4-22,
- вул. Кіри Муратової (вул. Л. Товстого), 13-28,
- вул. Квіткова, 1-13А,
- вул. Кордонна, 25,
- вул. Косяченко Олексія, 38 – 44,
- пров. Квітковий, 10,
- вул. Заславського, 27-33, 38,
- вул. Мала Арнаутська, 100-119,
- вул. Богдана Хмельницького, 4-14,
- вул. Мечникова, 92-94, 98-100,
- пров. Лютеранський, 3-7.