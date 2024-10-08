Новини Одеси та Одеської області

Де в Одесі сьогодні весь день не буде світла: адреси

Де в Одесі сьогодні весь день не буде світла: адреси

У вівторок, 8 жовтня 2024 року, багато одеситів через ремонтні роботи на міських лініях енергопостачання залишилися без світла до вечора. Адреси відключень повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

Північний РЕМ

  • вул. Дніпровська, 1-40,
  • вул. Донецька, 1-4,
  • вул. Керченська, 8-34,
  • пров. 2-й Керченський, 1-15,
  • вул. Лесі Українки, 1-28,
  • вул. Котлєєвська (Ломоносова), 13-18,
  • вул. Маріупольська (Ростовська), 1- 19а,
  • просп.Князя Володимира Великого (Добровольського),
  • вул. Бахмутьска (Курська), 69-95,
  • 4-а лінія на житловому масиві,
  • 5-а лінія на житловому масиві, 26-34,
  • 6-а лінія на житловому масиві, 25-36,
  • 7-а лінія на житловому масиві, 3-36а,
  • 8-а лінія на житловому масиві, 25-35а,
  • 9-а лінія на житловому масиві,
  • 10-а лінія на житловому масиві,
  • 11-а лінія на житловому масиві, 7-16,
  • 12-а лінія на житловому масиві, 14- 18,
  • 36-а лінія на житловому масиві,
  • 37-а лінія на житловому масиві,
  • 38-а Лінія на житловому масиві 1-16а,
  • 39-а лінія на житловому масиві, 1-16,
  • 40-а Лінія на житловому масиві, 1-3,
  • 41-а лінія на житловому масиві, 1-26,
  • 42-а лінія на житловому масиві,
  • 43-а лінія на житловому масиві, 1- 36,
  • 44-а лінія на житловому масиві, 1 – 51,
  • 45-а лінія на житловому масиві, 1-36,
  • 46-а лінія на житловому масиві,
  • 47-а лінія на житловому масиві,
  • 48-а лінія на житловому масиві, 1-28,
  • 49-а лінія на житловому масиві, 1-27,
  • 50-а лінія на житловому масиві, 1-28,
  • 51-а лінія на житловому масиві,
  • 53-а лінія на житловому масиві, 1-35,
  • 54-а лінія на житловому масиві, 1-15,
  • 55-а лінія на житловому масиві, 1-7,
  • вул. Пісочна, 1-172,
  • пров. Пісочний, 1-4,
  • вул. Соляна, вул. Луцька,
  • вул. Вишнева, 1-43А,
  • пров. Вишневий, 2а-14а,
  • вул. Рельєфна, 21-35,
  • вул. Адама Міцкевича, 1-35,
  • вул. Дем’янова, 1-13а,
  • вул. Яблучна, 1-4,
  • вул. Ракетна, 1-18,
  • вул. Жоліо Кюрі,
  • вул. Просторова, 1-74,
  • вул. Керченська, 101-131,
  • пров. 2-й Керченський, 11,
  • вул. Степова, 1-14,
  • вул. Перемоги, 1-45А,
  • вул. Сімферопольська, 1-24,
  • вул. Івана Луценка, 38-56,
  • вул. Кінноармійська, 2-57,
  • вул. Мелітопольська, 1-58А,
  • вул. Серогодського, 1-73,
  • вул. Шептицького, 4-93,
  • вул. Центральна, 2-36,
  • вул. Капітана Кузнєцова, 71а-102
  • вул. Лесі Українки, 86а.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • вул. Абрикосова, 4-105,
  • вул. Бориса Едуардса (Писарева), 28-40В,
  • пров. Абрикосовий, 1-43,
  • вул. Дубовий Гай, 2 – 57,
  • дорога Фонтанська, 106/37-106/40,
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3,
  • вул. Дачна, 4/2,
  • вул. Лігінська (Макаренка), 1-22,
  • вул. Рибальська, 20,
  • вул. Айвазовського (пров. Тімірязєва), 34,
  • вул. Рівності, 84, 88-195,
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197,
  • вул. Архітектурна, 10-14а,
  • вул. Баштанна, 2,
  • вул. Кавунова, 1-18,
  • вул. Лядова, 10 – 15,
  • вул. Рясна (Обільна), 1/корп.3-2,
  • вул. Окружна, 17-42А,
  • вул. Планетна, 1-38,
  • вул. Академіка Вернадського (вул. Тульська), 1-7А,
  • вул. Китобійна, 2- 19,
  • пров. 1-й Китобійний, 4-42А,
  • пров. 2-й Китобійний, 6-50а,
  • вул. Драгоманова (вул. Достоєвського), 1-25,
  • пров. Історичний (пров. Достоєвського), 1-14В,
  • вул. Кримська, 1-3/корп.1,
  • пров. Кримський, 1а-22,
  • пров. Слави, 1-6,
  • вул. Флотська, 6/1-21,
  • пров. Флотський, 6-23,
  • вул. Симоненка, 1-11а.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • пров. Книжковий, 1 – 23,
  • вул. Старопортофранківська, 1 – 143,
  • вул. Новощіпний ряд, 11,13,19,
  • вул. Пантелеймонівська, 95,
  • вул. Преображенська, 81-85,
  • вул. Ковальська, 4-22,
  • вул. Кіри Муратової (вул. Л. Товстого), 13-28,
  • вул. Квіткова, 1-13А,
  • вул. Кордонна, 25,
  • вул. Косяченко Олексія, 38 – 44,
  • пров. Квітковий, 10,
  • вул. Заславського, 27-33, 38,
  • вул. Мала Арнаутська, 100-119,
  • вул. Богдана Хмельницького, 4-14,
  • вул. Мечникова, 92-94, 98-100,
  • пров. Лютеранський, 3-7.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk