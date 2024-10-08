Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе сегодня весь день не будет света: адреса

Где в Одессе сегодня весь день не будет света: адреса

Во вторник, 8 октября 2024 года, многие одесситы из-за ремонтных работ на городских линиях энергоснабжения остались без света до вечера. Адреса отключений сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Северный РЭС

  • ул. Днепровская, 1-40,
  • ул. Донецкая, 1-4,
  • ул. Керченская, 8-34,
  • пер. 2-й Керченский, 1-15,
  • ул. Леси Украинки, 1-28,
  • ул. Котлеевская (Ломоносова), 13-18,
  • ул. Мариупольская (Ростовская), 1- 19а,
  • просп.Князя Владимира Великого (Добровольского),
  • ул. Бахмутская (Курская), 69-95,
  • 4-я линия на жилом массиве,
  • 5-я линия на жилом массиве, 26-34,
  • 6-я линия на жилом массиве, 25-36,
  • 7-я линия на жилом массиве, 3-36а,
  • 8-я линия на жилом массиве, 25-35а,
  • 9-я линия на жилом массиве, 10-я линия на жилом массиве,
  • 11-я линия на жилом массиве, 7-16,
  • 12-я линия на жилом массиве, 14- 18,
  • 36-я линия на жилом массиве,
  • 37-я линия на жилом массиве,
  • 38-я Линия на жилом массиве 1-16а,
  • 39-я линия на жилом массиве, 1-16,
  • 40-я Линия на жилом массиве, 1-3,
  • 41-я линия на жилом массиве, 1-26,
  • 42-я линия на жилом массиве,
  • 43-я линия на жилом массиве, 1- 36,
  • 44-я линия на жилом массиве, 1 — 51,
  • 45-я линия на жилом массиве, 1-36,
  • 46-я линия на жилом массиве,
  • 47-я линия на жилом массиве,
  • 48-я линия на жилом массиве, 1-28,
  • 49-я линия на жилом массиве, 1-27,
  • 50-я линия на жилом массиве, 1-28,
  • 51-я линия на жилом массиве,
  • 53-я линия на жилом массиве, 1-35,
  • 54-я линия на жилом массиве, 1-15,
  • 55-я линия на жилом массиве, 1-7,
  • ул. Песочная, 1-172,
  • переулок Песочный, 1-4,
  • ул. Соляная,
  • ул. Луцкая,
  • ул. Вишневая, 1-43А,
  • переулок Вишневый, 2а-14а,
  • ул. Рельефная, 21-35,
  • ул. Адама Мицкевича, 1-35,
  • Демьянова, 1-13а,
  • ул. Яблочная, 1-4,
  • ул. Ракетная, 1-18,
  • ул. Жолио Кюри,
  • ул. Пространственная, 1-74,
  • ул. Керченская, 101-131,
  • пер. 2-й Керченский, 11,
  • ул. Степная, 1-14,
  • ул. Победы, 1-45А,
  • ул. Симферопольская, 1-24,
  • ул. Ивана Луценко, 38-56,
  • ул. Конноармейская, 2-57,
  • ул. Мелитопольская, 1-58А,
  • ул. Серогодского, 1-73,
  • ул. Шептицкого, 4-93,
  • ул. Центральная, 2-36,
  • ул. Капитана Кузнецова, 71а-102
  • ул. Леси Украинки, 86а.

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • Абрикосовая, 4-105,
  • ул. Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40В,
  • переулок Абрикосовый, 1-43,
  • ул. Дубовая Роща, 2 — 57,
  • дорога Фонтанская, 106/37-106/40,
  • переулок Янтарный, 6-8/корп.3,
  • Дачная, 4/2,
  • ул. Лигинская (Макаренко), 1-22,
  • ул. Рыбальская, 20,
  • ул. Айвазовского (пер. Тимирязева), 34,
  • ул. Равенства, 84, 88-195,
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197,
  • ул. Архитектурная, 10-14а,
  • ул. Баштанная, 2, ул. Арбузная, 1-18,
  • ул. Лядова, 10 — 15,
  • ул. Рясная (Обильная), 1/корп.3-2,
  • ул. Окружная, 17-42А,
  • ул. Планетная, 1-38,
  • ул. Академика Вернадского (ул. Тульская), 1-7А,
  • ул. Китобойная, 2- 19,
  • переулок 1-й Китобойный, 4-42А,
  • переулок 2-й Китобойный, 6-50а,
  • ул. Драгоманова (ул. Достоевского), 1-25,
  • переулок Исторический (пер. Достоевского), 1-14В,
  • ул. Крымская, 1-3/корп.1,
  • переулок Крымский, 1а-22,
  • переулок Славы, 1-6,
  • ул. Флотская, 6/1-21,
  • переулок Флотский, 6-23,
  • ул. Симоненко, 1-11а.

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • пер. Книжный, 1 — 23,
  • ул. Старопортофранковская, 1 — 143,
  • ул. Новощепной ряд, 11,13,19,
  • ул. Пантелеймоновская, 95,
  • ул. Преображенская, 81-85,
  • ул. Ковальская, 4-22,
  • ул. Киры Муратовой (ул. Л. Толстого), 13-28,
  • ул. Цветочная, 1-13А,
  • ул. Кордонная, 25,
  • ул. Косяченко Алексея, 38 — 44,
  • переулок Цветочный, 10,
  • ул. Заславского, 27-33, 38,
  • ул. Малая Арнаутская, 100-119,
  • ул. Богдана Хмельницкого, 4-14,
  • ул. Мечникова, 92-94, 98-100,
  • переулок Лютеранский, 3-7.

 

 

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