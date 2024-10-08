Где в Одессе сегодня весь день не будет света: адреса

Во вторник, 8 октября 2024 года, многие одесситы из-за ремонтных работ на городских линиях энергоснабжения остались без света до вечера. Адреса отключений сообщили в ДТЭК Одесские электросети.
Северный РЭС
- ул. Днепровская, 1-40,
- ул. Донецкая, 1-4,
- ул. Керченская, 8-34,
- пер. 2-й Керченский, 1-15,
- ул. Леси Украинки, 1-28,
- ул. Котлеевская (Ломоносова), 13-18,
- ул. Мариупольская (Ростовская), 1- 19а,
- просп.Князя Владимира Великого (Добровольского),
- ул. Бахмутская (Курская), 69-95,
- 4-я линия на жилом массиве,
- 5-я линия на жилом массиве, 26-34,
- 6-я линия на жилом массиве, 25-36,
- 7-я линия на жилом массиве, 3-36а,
- 8-я линия на жилом массиве, 25-35а,
- 9-я линия на жилом массиве, 10-я линия на жилом массиве,
- 11-я линия на жилом массиве, 7-16,
- 12-я линия на жилом массиве, 14- 18,
- 36-я линия на жилом массиве,
- 37-я линия на жилом массиве,
- 38-я Линия на жилом массиве 1-16а,
- 39-я линия на жилом массиве, 1-16,
- 40-я Линия на жилом массиве, 1-3,
- 41-я линия на жилом массиве, 1-26,
- 42-я линия на жилом массиве,
- 43-я линия на жилом массиве, 1- 36,
- 44-я линия на жилом массиве, 1 — 51,
- 45-я линия на жилом массиве, 1-36,
- 46-я линия на жилом массиве,
- 47-я линия на жилом массиве,
- 48-я линия на жилом массиве, 1-28,
- 49-я линия на жилом массиве, 1-27,
- 50-я линия на жилом массиве, 1-28,
- 51-я линия на жилом массиве,
- 53-я линия на жилом массиве, 1-35,
- 54-я линия на жилом массиве, 1-15,
- 55-я линия на жилом массиве, 1-7,
- ул. Песочная, 1-172,
- переулок Песочный, 1-4,
- ул. Соляная,
- ул. Луцкая,
- ул. Вишневая, 1-43А,
- переулок Вишневый, 2а-14а,
- ул. Рельефная, 21-35,
- ул. Адама Мицкевича, 1-35,
- Демьянова, 1-13а,
- ул. Яблочная, 1-4,
- ул. Ракетная, 1-18,
- ул. Жолио Кюри,
- ул. Пространственная, 1-74,
- ул. Керченская, 101-131,
- пер. 2-й Керченский, 11,
- ул. Степная, 1-14,
- ул. Победы, 1-45А,
- ул. Симферопольская, 1-24,
- ул. Ивана Луценко, 38-56,
- ул. Конноармейская, 2-57,
- ул. Мелитопольская, 1-58А,
- ул. Серогодского, 1-73,
- ул. Шептицкого, 4-93,
- ул. Центральная, 2-36,
- ул. Капитана Кузнецова, 71а-102
- ул. Леси Украинки, 86а.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Абрикосовая, 4-105,
- ул. Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40В,
- переулок Абрикосовый, 1-43,
- ул. Дубовая Роща, 2 — 57,
- дорога Фонтанская, 106/37-106/40,
- переулок Янтарный, 6-8/корп.3,
- Дачная, 4/2,
- ул. Лигинская (Макаренко), 1-22,
- ул. Рыбальская, 20,
- ул. Айвазовского (пер. Тимирязева), 34,
- ул. Равенства, 84, 88-195,
- пер. 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197,
- ул. Архитектурная, 10-14а,
- ул. Баштанная, 2, ул. Арбузная, 1-18,
- ул. Лядова, 10 — 15,
- ул. Рясная (Обильная), 1/корп.3-2,
- ул. Окружная, 17-42А,
- ул. Планетная, 1-38,
- ул. Академика Вернадского (ул. Тульская), 1-7А,
- ул. Китобойная, 2- 19,
- переулок 1-й Китобойный, 4-42А,
- переулок 2-й Китобойный, 6-50а,
- ул. Драгоманова (ул. Достоевского), 1-25,
- переулок Исторический (пер. Достоевского), 1-14В,
- ул. Крымская, 1-3/корп.1,
- переулок Крымский, 1а-22,
- переулок Славы, 1-6,
- ул. Флотская, 6/1-21,
- переулок Флотский, 6-23,
- ул. Симоненко, 1-11а.
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- пер. Книжный, 1 — 23,
- ул. Старопортофранковская, 1 — 143,
- ул. Новощепной ряд, 11,13,19,
- ул. Пантелеймоновская, 95,
- ул. Преображенская, 81-85,
- ул. Ковальская, 4-22,
- ул. Киры Муратовой (ул. Л. Толстого), 13-28,
- ул. Цветочная, 1-13А,
- ул. Кордонная, 25,
- ул. Косяченко Алексея, 38 — 44,
- переулок Цветочный, 10,
- ул. Заславского, 27-33, 38,
- ул. Малая Арнаутская, 100-119,
- ул. Богдана Хмельницкого, 4-14,
- ул. Мечникова, 92-94, 98-100,
- переулок Лютеранский, 3-7.