Північний РЕМ
Роботи до 16:00:
- Академіка Заболотного, 57, 57/корп.1,2, 59, 59/корп.1,2,
- Семена Палія, 93.
Роботи до 19:00:
- Академіка Заболотного, 54, 54/корп.1,2, 56, 56а, 56/корп.1,2,3,4, 58, 60, 62, 66, 66/корп.1,2,
- Академіка Сахарова, 34, 36,
- Висоцького, 1-11,
- Семена Палія, 109-113,113а.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Пироговська, 3, 3а, 5, 13, 13/корп. 3,4,5,
- Сегедська, 3, 1, 1/корп. 1,2,3,4
- пров. Місячний, 2,
- просп. Лесі Українки, 10,10а,
- просп. Шевченка 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/3, 8/4, 8/В, 8а, 8а/1, 8б