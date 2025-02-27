отключение света

Північний РЕМ

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Роботи до 16:00:

  • Академіка Заболотного, 57, 57/корп.1,2, 59, 59/корп.1,2,
  • Семена Палія, 93.

Роботи до 19:00:

  • Академіка Заболотного, 54, 54/корп.1,2, 56, 56а, 56/корп.1,2,3,4, 58, 60, 62, 66, 66/корп.1,2,
  • Академіка Сахарова, 34, 36,
  • Висоцького, 1-11,
  • Семена Палія, 109-113,113а.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Пироговська, 3, 3а, 5, 13, 13/корп. 3,4,5,
  • Сегедська, 3, 1, 1/корп. 1,2,3,4
  • пров. Місячний, 2,
  • просп. Лесі Українки, 10,10а,
  • просп. Шевченка 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/3, 8/4, 8/В, 8а, 8а/1, 8б

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