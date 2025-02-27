Отключения света

Северный РЭС

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Работы до 16:00:

  • Академика Заболотного, 57, 57/корп.1,2, 59, 59/корп.1,2,
  • Семена Палия, 93.

Работы до 19:00:

  • Академика Заболотного, 54, 54/корп.1,2, 56, 56а, 56/корп.1,2,3,4, 58, 60, 62, 66, 66/корп.1,2,
  • Академика Сахарова, 34, 36,
  • Высоцкого, 1-11,
  • Семена Палия, 109-113,113а.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Пироговская, 3, 3а, 5, 13, 13/корп. 3,4,5,
  • Сегедская, 3, 1, 1/корп. 1,2,3,4
    переулок Лунный, 2,
  • просп. Леси Украинки, 10,10а,
  • просп. Шевченко 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/3, 8/4, 8/В, 8а, 8а, 8а/1, 8б

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