Северный РЭС
Работы до 16:00:
- Академика Заболотного, 57, 57/корп.1,2, 59, 59/корп.1,2,
- Семена Палия, 93.
Работы до 19:00:
- Академика Заболотного, 54, 54/корп.1,2, 56, 56а, 56/корп.1,2,3,4, 58, 60, 62, 66, 66/корп.1,2,
- Академика Сахарова, 34, 36,
- Высоцкого, 1-11,
- Семена Палия, 109-113,113а.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Пироговская, 3, 3а, 5, 13, 13/корп. 3,4,5,
- Сегедская, 3, 1, 1/корп. 1,2,3,4
переулок Лунный, 2,
- просп. Леси Украинки, 10,10а,
- просп. Шевченко 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/3, 8/4, 8/В, 8а, 8а, 8а/1, 8б