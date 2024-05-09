Де в Одесі не буде води у п’ятницю 10 травня

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу:
10 травня 2024 року з 10:00 до 23:00 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- Адміральский пр-т;
- вул. Геранєва;
- вул. Палубна;
- вул. Щоглова;
- вул. Швигіна;
- вул. Луніна;
- вул. Суднобудівна;
- вул. Танкерна;
- вул. Новаторів;
- вул. Бригадна;
- вул. Героїв-прикордонників;
- вул. Івана Франка;
- вул. Штурвальна;
- вул. Краснова.
Філія «Інфоксводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).