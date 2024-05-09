Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе не будет воды в пятницу 10 мая

Где в Одессе не будет воды в пятницу 10 мая

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода:

10 мая 2024 года с 10:00 до 23:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Адмиральский проспект;
  • ул. Гераниевая;
  • ул. Палубная;
  • ул. Мачтовая;
  • ул. Швыгина;
  • ул. Лунина;
  • ул. Судостроительная;
  • ул. Танкерная;
  • ул. Новаторов;
  • ул. Бригадная;
  • ул. Героев-Пограничников;
  • ул. Ивана Франко;
  • ул. Штурвальная;
  • ул. Краснова.
  • Филиал «Инфоксводоканал» приносит извинения за временные неудобства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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