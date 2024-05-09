Где в Одессе не будет воды в пятницу 10 мая

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода:
10 мая 2024 года с 10:00 до 23:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Адмиральский проспект;
- ул. Гераниевая;
- ул. Палубная;
- ул. Мачтовая;
- ул. Швыгина;
- ул. Лунина;
- ул. Судостроительная;
- ул. Танкерная;
- ул. Новаторов;
- ул. Бригадная;
- ул. Героев-Пограничников;
- ул. Ивана Франко;
- ул. Штурвальная;
- ул. Краснова.
- Филиал «Инфоксводоканал» приносит извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).