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Де в Одесі 15 грудня не буде світла: адреси

Де в Одесі 15 грудня не буде світла: адреси

Через планові роботи, які проводить ДТЕК “Одеські електромережі”, сьогодні, 15 грудня, частина вулиць міста до вечора залишилась без світла. 

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Південний РЕМ

Роботи триватимуть до 19.00:

  • Амундсена, 2-24 7-29,
  • Дача Ковалевського, 2-35,
  • Довга,1-24,
  • Рибальська, 1-10,
  • Рибальська Балка, 1-20,
  • пров. 2-й Амундсена, 19,
  • пров. Байдарочний, 1-12,
  • пров. Якірний, 1-16.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 18.00:

  • Хуторська,15-71,
  • Ак.Панкратової, 1-31,
  • Кругова, 10б-58,
  • Хавкіна, 1-31,
  • Геологічна, 9-23,
  • Степова, 1-31,
  • пров. 4-5-й Деревообробний, 1-147,
  • Хімічна, 200-216.
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