Де в Одесі 15 грудня не буде світла: адреси

Через планові роботи, які проводить ДТЕК “Одеські електромережі”, сьогодні, 15 грудня, частина вулиць міста до вечора залишилась без світла.
Про це повідомили в Одеській міськраді.
Південний РЕМ
Роботи триватимуть до 19.00:
- Амундсена, 2-24 7-29,
- Дача Ковалевського, 2-35,
- Довга,1-24,
- Рибальська, 1-10,
- Рибальська Балка, 1-20,
- пров. 2-й Амундсена, 19,
- пров. Байдарочний, 1-12,
- пров. Якірний, 1-16.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 18.00:
- Хуторська,15-71,
- Ак.Панкратової, 1-31,
- Кругова, 10б-58,
- Хавкіна, 1-31,
- Геологічна, 9-23,
- Степова, 1-31,
- пров. 4-5-й Деревообробний, 1-147,
- Хімічна, 200-216.