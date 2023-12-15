Где в Одессе 15 декабря не будет света: адреса

Из-за плановых работ, которые проводит ДТЭК «Одесские электросети», сегодня, 15 декабря, часть улиц города к вечеру осталась без света.
Об этом сообщили в Одесском горсовете.
Южный РЭС
Работы продлятся до 19.00:
- Амундсена, 2-24 7-29,
- Дача Ковалевского, 2-35,
- Долгая,1-24,
- Рыболовная, 1-10,
- Рыболовная Балка, 1-20,
- пер. 2-й Амундсена, 19
- пер. Байдарочный, 1-12,
- пер. Якорный, 1-16.
Северный РЭС
Работы продлятся до 18.00:
- Хуторская,15-71,
- Ак. Панкратовой, 1-31,
- Круговая, 10б-58,
- Хавкина, 1-31,
- Геологическая, 9-23,
- Степовая, 1-31,
- пер. 4-5-й Деревообрабатывающий, 1-147,
- Химическая, 200-216.