Де та чому відключать воду в Одесі 18 квітня

Попри та воєнний стан «Інфоксводоканал», намагається оновлювати мережі та комунікації, адже від цього залежить надійність та якість надання послуг споживачам.

Цього разу фахівці компанії планують замінити ділянку трубопроводу, що постачає воду мешканцям центральної історичної частини міста. Замість сталевої труби, яка вичерпала ліміт експлуатації, прокладуть понад 600 метрів сучасної поліетиленової труби, термін служби якої складе не менше 50 років. Окрім цього, буде встановлена сучасна запірна арматура, яка в разі необхідності дозволить у майбутньому проводити локальні відключення, нові пожежні гідранти та колодязі.

У зв’язку з цим звертаємо увагу, що для проведення робіт переключенню нового трубопроводу:

18 квітня 2024 року з 09:30 до 23:30 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

Торгова;

Ольгіївська;

Князівська;

Коблевська;

Софіївська;

пров. Ляпунових;

Старопортофранківська;

Пастера;

узвіз Марінеска;

пров. Валиховський;

Кінна;

Новосельського;

Університетська.

Філія «Інфоксводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.

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