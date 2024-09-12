Чому перекрили трасу Одеса – Рені?

Хто саме заборгував, знають у місцевому КП «Велико-Дальницьке ВУЖКГ». Воно було створено 3 роки тому, і мало обслуговувати сільські мережі та збирати гроші за надані послуги. Натомість, сільські комунальники за цей час накопичили 2,5 мільйони боргу на менш ніж 8 тисяч мешканців Великого Дальника.

Так, води тут витрачається чимало, адже приміське село більше схоже на котеджне селище з супермаркетами, таунхаусами, стадіоном та власним футбольним клубом, ресторанами та готелем. А головне, тут є міжнародна траса, де рух настільки напружений, що навіть одна аварія спричиняє великі затори, а перекриття може викликати справжній колапс. За потурання місцевої влади КП «Велико-Дальницьке ВУЖКГ» використовує цю ситуацію для банального шантажу: нема води – нема руху міжнародною трасою. Це дає можливість ігнорувати укладений між КП та філією «Інфоксводоканал» договір реструктуризації боргу, та взагалі норми діючого законодавства.

На жаль, останні події на прикладі Великого Дальника свідчать про те, що деякі безвідповідальні споживачі та місцеві комунальні підприємства вважають нормальним не сплачувати за вже надані послуги – їм легше шляхом пресингу примусити постачальника («Інфоксводоканал») забезпечувати безкоштовною водою мешканців.

В «Інфоксводоканалі» пояснили, що напередодні виявили різкі втрати води та зниження тиску у водоводі. Саме тому, для обстеження та виявлення ймовірних скритих витоків із водогону було обмежено водопостачання деяких споживачів, у тому числі села Великий Дальник. Але, ремонт таких пошкоджень є досить затратним і не повинен оплачуватись із кишені одеситів, що сумлінно розраховуються надані послуги».