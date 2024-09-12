Почему перекрыли трассу Одесса – Рени?

Кто именно задолжал, знают в местном КП «Больше-Дальницкое УЖКХ». Оно было создано 3 года назад, и должно было обслуживать сельские сети и собирать деньги за предоставленные услуги. Зато сельские коммунальщики за это время накопили 2,5 миллиона долга на менее 8 тысяч жителей Большого Дальника.

Да, воды здесь тратится немало, ведь пригородное село больше похоже на коттеджный поселок с супермаркетами, таунхаусами, стадионом и собственным футбольным клубом, ресторанами и гостиницами. А главное, здесь есть международная трасса, где движение настолько напряжено, что даже одна авария вызывает большие пробки, а перекрытие может вызвать настоящий коллапс. При попустительстве местных властей КП «Больше-Дальницкое УЖКХ» использует эту ситуацию для банального шантажа: нет воды – нет движения по международной трассе. Это дает возможность игнорировать заключенный между КП и филиалом «Инфоксводоканал» договор реструктуризации долга и вообще нормы действующего законодательства.

К сожалению, последние события на примере Большого Дальника свидетельствуют о том, что некоторые безответственные потребители и местные коммунальные предприятия считают нормальным не оплачивать уже предоставленные услуги – им легче путем прессинга заставить поставщика («Инфоксводоканал») обеспечивать жителей бесплатной водой.

В «Инфоксводоканале» пояснили, что накануне обнаружили резкие потери воды и снижение давления в водоводе. Именно поэтому для обследования и выявления возможных скрытых утечек из водопровода было ограничено водоснабжение некоторых потребителей, в том числе села Большой Дальник. Но ремонт таких повреждений достаточно затратный и не должен оплачиваться из кармана одесситов, которые добросовестно рассчитываются предоставленные услуги».