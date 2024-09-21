Изменится ли погода в Одессе в воскресенье 22 сентября

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 22 сентября 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится переменная облачность. Осадков не ожидается.
Прогноз погоды в Одессе на 22 сентября
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 13-15°С, днем она поднимется до 23-25°С.
Температура морской воды 19-20°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 22 сентября
По Одесской области на завтрашний день прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный 7-12 м/с.
Температура ночью 10-15°С, днем 22-27°С.
На автодорогах области видимость хорошая.