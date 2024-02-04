Утихнет ли магнитная буря в воскресенье 4 февраля?

Магнитные бури: когда ждать в феврале

Так, специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют сегодня, в воскресенье, 4 февраля 2024 года, лишь отдельные возмущенные периоды. Впрочем, по прогнозам, уже в понедельник, 5 февраля, снова заштормит.

В целом астросиноптики предрекают в феврале этого года три сильных магнитных бури, и та, что «бушевала» накануне, отнюдь не самая мощная из них. Наиболее интенсивная буря продлится ориентировочно с 17 по 20 февраля, и еще один период повышенной активности Солнца ожидается 24 и 25 февраля.

Как уберечься от магнитных бурь

Магнитная буря – природное периодическое явление, возникающее вследствие возмущения магнитного поля Земли. Воздействие на магнитосферу нашей планеты оказывает Солнце. В среднем магнитная буря длится от 2 до 5 дней.

Под действием магнитных бурь на Земле могут изменяться давление и температура воздуха, а вследствие того, что корональная масса проникает в атмосферу и взаимодействует с молекулами воздуха, могут образоваться полярные сияния.

Чтобы защититься от негативного влияния магнитных бурь, следует придерживаться простых советов: