Чи варто побоюватися магнітної бурі у понеділок 10 червня

Такий прогноз дають вчені Центру прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

Нагадаємо, напередодні на Сонці сталося три потужні спалахи, які спричинили дуже сильний радіаційний шторм. За прогнозами, вже за кілька днів Землю накриє дуже сильна магнітна буря. Орієнтовно вона нагряне 14-15 червня.

Магнітна буря – це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони викликаються збуреними потоками сонячного вітру, які у магнітосферу Землі і з ними. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і людський організм.

Метеозалежні люди можуть відчувати загострення хронічних захворювань, погіршення сну чи настрою у дні магнітних бур. Однак більшість людей не мають жодних негативних ефектів.

Щоб пережити несприятливі дні благополучно, фахівці радять метеозалежним людям подбати про власне здоров’я, зокрема: