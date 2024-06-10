Стоит ли опасаться магнитной бури в понедельник 10 июня

Такой прогноз дают ученые Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

Напомним, накануне на Солнце произошло три мощных вспышки, повлекшие за собой очень сильный радиационный шторм. По прогнозам, уже через несколько дней Землю накроет очень сильная магнитная буря. Ориентировочно, она нагрянет 14-15 июня.

Магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, поступающими в магнитосферу Земли и взаимодействующими с ними. Эти геомагнитные бури могут оказывать влияние на технику и даже человеческий организм.

Метеозависимые люди могут испытывать обострение хронических заболеваний, ухудшение сна или настроения в дни магнитных бурь. Однако большинство людей не испытывают никаких негативных эффектов.

Чтобы пережить неблагоприятные дни благополучно, специалисты советуют метеозависимым людям позаботиться о собственном здоровье, в частности: