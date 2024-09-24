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Чи продовжиться в Одесі осіннє літо: прогноз погоди на 25 вересня

Чи продовжиться в Одесі осіннє літо: прогноз погоди на 25 вересня

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в середу, 25 вересня 2024 року, в Одесі та Одеській області збережеться по-літньому тепла та суха погода. Денна температура може піднятися до 25-27°С.

Прогноз погоди в Одесі на 25 вересня

В Одесі завтра мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 15-17°С, вдень 23-25°С.

Температура морської води 19-20°С.

Прогноз погоди в Одеській області на 25 вересня

По Одеській області мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 12-17°С, вдень 22-27°С.

На автошляхах області вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

Фото Марії Котової

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