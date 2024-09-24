Чи продовжиться в Одесі осіннє літо: прогноз погоди на 25 вересня

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в середу, 25 вересня 2024 року, в Одесі та Одеській області збережеться по-літньому тепла та суха погода. Денна температура може піднятися до 25-27°С.
Прогноз погоди в Одесі на 25 вересня
В Одесі завтра мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 15-17°С, вдень 23-25°С.
Температура морської води 19-20°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 25 вересня
По Одеській області мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 12-17°С, вдень 22-27°С.
На автошляхах області вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
Фото Марії Котової