Продлится ли в Одессе осеннее лето: прогноз погоды на 25 сентября

По информации Гидрометцентр Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 25 сентября 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится по-летнему теплая и сухая погода. Дневная температура воздуха может подняться до 25-27°С.
Прогноз погоды в Одессе на 25 сентября
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 15-17°С, днем 23-25°С.
Температура морской воды 19-20°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 25 сентября
По Одесской области переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем 22-27°С.
На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой