Новости Одессы и Одесской области

Продлится ли в Одессе осеннее лето: прогноз погоды на 25 сентября

Продлится ли в Одессе осеннее лето: прогноз погоды на 25 сентября

По информации Гидрометцентр Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 25 сентября 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится по-летнему теплая и сухая погода. Дневная температура воздуха может подняться до 25-27°С.

Прогноз погоды в Одессе на 25 сентября

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем 23-25°С.

Температура морской воды 19-20°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 25 сентября

По Одесской области переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 12-17°С, днем 22-27°С.

На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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