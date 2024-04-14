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Чи чекати магнітних хвилювань у неділю 14 квітня: прогноз вчених

Чи чекати магнітних хвилювань у неділю 14 квітня: прогноз вчених

За прогнозами астросиноптиків, у середині та наприкінці другого місяця весни 2024 року можливі ще кілька досить сильних геомагнітних штормів, до яких метеозалежним людям слід підготуватися заздалегідь.

Магнітні бурі: прогноз на 14 квітня та кінець місяця

За даними Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, в неділю, 14 квітня, суттєвих магнітних бур не очікується, проте можливі окремі збурені періоди.

А ось за прогнозами Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, сьогодні очікується підвищення сонячної активності до 4-го («жовтого») рівня, тобто досить відчутної магнітної бурі.

Неспокійним може виявитися і період з 19 по 20 квітня. А останні цього місяця магнітні бурі прогнозують орієнтовно на 21-22 квітня.

Як пережити дні магнітних бур

Нагадаємо, в дні магнітних бур можуть спостерігатися проблеми в роботі стільникового зв’язку, GPS-навігації та електромереж. До того ж, геомагнітні збурення можуть негативно вплинути на здоров’я деяких людей – найбільш схильні до цього літні, метеозалежні люди, а також вагітні жінки.

За словами медиків, готуватися до майбутніх магнітних бур треба заздалегідь. Так, за 4-5 днів до передбачуваного «шторму» необхідно:

  • зменшити фізичні та психоемоційні навантаження і більше відпочивати, не відмовляти собі у позитивних емоціях;
  • не планувати на ці дні важливі справи та зустрічі, особливо якщо вони потребують розумового навантаження;
  • частіше бувати на свіжому повітрі;
  • обмежити вживання кави та алкогольних напоїв;
  • додати до раціону трав’яні чаї;
  • виключити жирну їжу, гостру та фастфуд.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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