Чи чекати магнітних хвилювань у неділю 14 квітня: прогноз вчених

Магнітні бурі: прогноз на 14 квітня та кінець місяця

За даними Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, в неділю, 14 квітня, суттєвих магнітних бур не очікується, проте можливі окремі збурені періоди.

А ось за прогнозами Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, сьогодні очікується підвищення сонячної активності до 4-го («жовтого») рівня, тобто досить відчутної магнітної бурі.

Неспокійним може виявитися і період з 19 по 20 квітня. А останні цього місяця магнітні бурі прогнозують орієнтовно на 21-22 квітня.

Як пережити дні магнітних бур

Нагадаємо, в дні магнітних бур можуть спостерігатися проблеми в роботі стільникового зв’язку, GPS-навігації та електромереж. До того ж, геомагнітні збурення можуть негативно вплинути на здоров’я деяких людей – найбільш схильні до цього літні, метеозалежні люди, а також вагітні жінки.

За словами медиків, готуватися до майбутніх магнітних бур треба заздалегідь. Так, за 4-5 днів до передбачуваного «шторму» необхідно: