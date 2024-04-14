Чи чекати магнітних хвилювань у неділю 14 квітня: прогноз вчених

За прогнозами астросиноптиків, у середині та наприкінці другого місяця весни 2024 року можливі ще кілька досить сильних геомагнітних штормів, до яких метеозалежним людям слід підготуватися заздалегідь.
Магнітні бурі: прогноз на 14 квітня та кінець місяця
За даними Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, в неділю, 14 квітня, суттєвих магнітних бур не очікується, проте можливі окремі збурені періоди.
А ось за прогнозами Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, сьогодні очікується підвищення сонячної активності до 4-го («жовтого») рівня, тобто досить відчутної магнітної бурі.
Неспокійним може виявитися і період з 19 по 20 квітня. А останні цього місяця магнітні бурі прогнозують орієнтовно на 21-22 квітня.
Як пережити дні магнітних бур
Нагадаємо, в дні магнітних бур можуть спостерігатися проблеми в роботі стільникового зв’язку, GPS-навігації та електромереж. До того ж, геомагнітні збурення можуть негативно вплинути на здоров’я деяких людей – найбільш схильні до цього літні, метеозалежні люди, а також вагітні жінки.
За словами медиків, готуватися до майбутніх магнітних бур треба заздалегідь. Так, за 4-5 днів до передбачуваного «шторму» необхідно:
- зменшити фізичні та психоемоційні навантаження і більше відпочивати, не відмовляти собі у позитивних емоціях;
- не планувати на ці дні важливі справи та зустрічі, особливо якщо вони потребують розумового навантаження;
- частіше бувати на свіжому повітрі;
- обмежити вживання кави та алкогольних напоїв;
- додати до раціону трав’яні чаї;
- виключити жирну їжу, гостру та фастфуд.