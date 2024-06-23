Чи бути магнітній бурі 23 червня: прогноз астросиноптиків

Чи бути магнітній бурі 23 червня: прогноз астросиноптиків

Нещодавно фахівці з космічної погоди прогнозували на 23 червня магнітну бурю середньої сили. Проте, оскільки Сонце непостійне, то, за останніми даними, прогноз на завтрашній день є більш втішним для метеозалежних людей.

Як інформує Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, сьогодні, в неділю, 23 червня 2024 року, істотних магнітних бур не очікується, хоч за останні 24 години сонячна активність була на високому рівні.

За попередніми прогнозами, магнітні бурі цього місяця очікуються в період з 28 по 30 червня.

У дні підвищеної геомагнітної активності метеозалежні люди можуть відчувати загострення хронічних захворювань, погіршення сну чи настрою. Найбільше відчувають вплив магнітних бурь люди із хворобами серця, гіпер- та гіпотоніки.

Однак більшість людей не відчувають жодних негативних ефектів.

Що робити під час магнітних бур

Щоб максимально знизити вплив магнітних бур на самопочуття, можна дотримуватись у ці дні нескладних правил:

  • скоротіть або відмовтеся від вживання алкоголю та кави, а також куріння;
  • не давайте організму підвищених фізичних навантажень і не відвідуйте у ці дні сауну/баню, щоб не провокувати стрибки тиску;
  • дотримуйтесь балансу роботи та відпочинку;
  • харчуйтеся збалансовано та пийте достатню кількість води;
  • обмежте стресові фактори;
  • для полегшення самопочуття можна спробувати контрастний душ.
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