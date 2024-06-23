Чи бути магнітній бурі 23 червня: прогноз астросиноптиків

Як інформує Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, сьогодні, в неділю, 23 червня 2024 року, істотних магнітних бур не очікується, хоч за останні 24 години сонячна активність була на високому рівні.

За попередніми прогнозами, магнітні бурі цього місяця очікуються в період з 28 по 30 червня.

У дні підвищеної геомагнітної активності метеозалежні люди можуть відчувати загострення хронічних захворювань, погіршення сну чи настрою. Найбільше відчувають вплив магнітних бурь люди із хворобами серця, гіпер- та гіпотоніки.

Однак більшість людей не відчувають жодних негативних ефектів.

Що робити під час магнітних бур

Щоб максимально знизити вплив магнітних бур на самопочуття, можна дотримуватись у ці дні нескладних правил: