Быть ли магнитной буре 23 июня: прогноз астросиноптиков

Как информирует Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня, в воскресенье, 23 июня 2024 года, существенных магнитных бурь не ожидается, хотя за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне.

По предварительным прогнозам, магнитные бури в этом месяце ожидаются в период с 28 по 30 июня.

В дни повышенной геомагнитной активности метеозависимые люди могут испытывать обострение хронических заболеваний, ухудшение сна или настроения. Больше всего чувствуют влияние магнитных бурь люди с болезнями сердца, гипер- и гипотоники.

Однако большинство людей не испытывают никаких негативных эффектов.

Что делать во время магнитных бурь

Чтобы максимально снизить влияние магнитных бурь на самочувствие, можно соблюдать в эти дни несложные правила: