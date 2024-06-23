Быть ли магнитной буре 23 июня: прогноз астросиноптиков

Не так давно специалисты по космической погоде прогнозировали на 23 июня магнитную бурю средней силы. Тем не менее, поскольку Солнце непостоянно, то по последним данным, прогноз на завтрашний день более утешительный для метеозависимых людей.
Как информирует Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня, в воскресенье, 23 июня 2024 года, существенных магнитных бурь не ожидается, хотя за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне.
По предварительным прогнозам, магнитные бури в этом месяце ожидаются в период с 28 по 30 июня.
В дни повышенной геомагнитной активности метеозависимые люди могут испытывать обострение хронических заболеваний, ухудшение сна или настроения. Больше всего чувствуют влияние магнитных бурь люди с болезнями сердца, гипер- и гипотоники.
Однако большинство людей не испытывают никаких негативных эффектов.
Что делать во время магнитных бурь
Чтобы максимально снизить влияние магнитных бурь на самочувствие, можно соблюдать в эти дни несложные правила:
- сократите или откажитесь от употребления алкоголя и кофе, а также курения;
- не давайте организму повышенных физических нагрузок и не посещайте в эти дни сауну/баню, чтобы не провоцировать скачки давления;
- соблюдайте баланс работы и отдыха;
- питайтесь сбалансировано и пейте достаточное количество воды;
- ограничьте стрессовые факторы;
- для облегчения самочувствия можно попробовать контрастный душ.