Чи буде магнітна буря у неділю 12 листопада

Як виникають магнітні бурі?

Магнітна буря – це природне періодичне явище, що виникає внаслідок руху магнітного поля Землі.

За словами вчених, вплив на магнітосферу нашої планети має Сонце. Поверхня цієї зірки покриває гаряча плазма, і коли вона починає взаємодіяти з сторонніми тілами або протилежною магнітною полярністю, відбувається термоядерна реакція, тобто спалах.

Після такої реакції на Сонце утворюється безбарвна хмара сонячної плазми – корональна маса. Вона може пересуватися у міжпланетному просторі. І трапляється так, що вона натрапляє на магнітосферу Землі. У цей час Земля починає вібрувати і утворюється магнітна буря.

У середньому магнітні бурі можуть тривати від 2 до 5 днів. Вони також бувають слабкими, помірними, сильними та дуже сильними.

Такі магнітні бурі фахівці із космічної погоди фіксують майже щомісяця. Ми звикли говорити, що вони впливають на наше самопочуття, тому у нас з’являється головний біль або втома.

Водночас не слід забувати, що на кожну людину сонячна активність впливає по-різному: у когось вона викликає пригнічений настрій або мігрень, а у когось – загострення хронічних захворювань.

Магнітні бурі: прогноз на листопад 2023

За попередніми прогнозами (попередніми – тому що пік сонячної активності може змінюватися) Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, цього місяця на нас чекає ще кілька несприятливих днів.

18-20 листопада;

24-26 листопада;

29-30 листопада.

Очікується, що всі ці геомагнітні бурі будуть слабкими.

Щоб благополучно пережити несприятливі дні, лікарі радять:

заздалегідь зробити ревізію домашньої аптечки, перевірити, чи є всі ліки від загострення хронічних захворювань;

пам’ятати про здоровий спосіб життя: гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися правил здорового харчування;

повноцінно відпочивати та спати вночі (для дорослих людей це близько 8 годин на добу);

пити негазовану воду, трав’яний чай, тимчасово відмовитися від кави та алкоголю.