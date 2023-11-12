Чи буде магнітна буря у неділю 12 листопада

За даними Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, в неділю, 12 листопада 2023 року, геомагнітна обстановка обіцяє бути спокійною – суттєвих магнітних бур не передбачається.
Як виникають магнітні бурі?
Магнітна буря – це природне періодичне явище, що виникає внаслідок руху магнітного поля Землі.
За словами вчених, вплив на магнітосферу нашої планети має Сонце. Поверхня цієї зірки покриває гаряча плазма, і коли вона починає взаємодіяти з сторонніми тілами або протилежною магнітною полярністю, відбувається термоядерна реакція, тобто спалах.
Після такої реакції на Сонце утворюється безбарвна хмара сонячної плазми – корональна маса. Вона може пересуватися у міжпланетному просторі. І трапляється так, що вона натрапляє на магнітосферу Землі. У цей час Земля починає вібрувати і утворюється магнітна буря.
У середньому магнітні бурі можуть тривати від 2 до 5 днів. Вони також бувають слабкими, помірними, сильними та дуже сильними.
Такі магнітні бурі фахівці із космічної погоди фіксують майже щомісяця. Ми звикли говорити, що вони впливають на наше самопочуття, тому у нас з’являється головний біль або втома.
Водночас не слід забувати, що на кожну людину сонячна активність впливає по-різному: у когось вона викликає пригнічений настрій або мігрень, а у когось – загострення хронічних захворювань.
Магнітні бурі: прогноз на листопад 2023
За попередніми прогнозами (попередніми – тому що пік сонячної активності може змінюватися) Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, цього місяця на нас чекає ще кілька несприятливих днів.
- 18-20 листопада;
- 24-26 листопада;
- 29-30 листопада.
Очікується, що всі ці геомагнітні бурі будуть слабкими.
Щоб благополучно пережити несприятливі дні, лікарі радять:
- заздалегідь зробити ревізію домашньої аптечки, перевірити, чи є всі ліки від загострення хронічних захворювань;
- пам’ятати про здоровий спосіб життя: гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися правил здорового харчування;
- повноцінно відпочивати та спати вночі (для дорослих людей це близько 8 годин на добу);
- пити негазовану воду, трав’яний чай, тимчасово відмовитися від кави та алкоголю.