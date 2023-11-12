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Будет ли магнитная буря в воскресенье 12 ноября

Будет ли магнитная буря в воскресенье 12 ноября

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 12 ноября 2023 года, геомагнитная обстановка обещает быть спокойной – существенных магнитных бурь не предвидится.

Как возникают магнитные бури?

Магнитная буря – это естественное периодическое явление, возникающее в результате движения магнитного поля Земли.

По словам ученых, влияние на магнитосферу нашей планеты оказывает Солнце. Поверхность этой звезды покрывает горячая плазма, и когда она начинает взаимодействовать с инородными телами или противоположной магнитной полярностью, происходит термоядерная реакция, то есть, вспышка.

После такой реакции на Солнце образуется бесцветное облако солнечной плазмы – корональная масса. Она может передвигаться в межпланетном пространстве. И случается так, что она наталкивается на магнитосферу Земли. В это время Земля начинает вибрировать, и образуется магнитная буря.

В среднем магнитные бури могут длиться от 2 до 5 дней. Они также бывают слабыми, умеренными, сильными и очень сильными.

Такие магнитные бури специалисты по космической погоде фиксируют почти каждый месяц. Мы привыкли говорить, что они влияют на наше самочувствие, поэтому у нас появляется головная боль или усталость.

В то же время не следует забывать, что на каждого человека солнечная активность влияет по-разному: у кого-то она вызывает подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических заболеваний.

Магнитные бури: прогноз на ноябрь 2023

По предварительным прогнозам (предварительным – потому что пик солнечной активности может меняться) Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, в этом месяце нас ждет еще несколько неблагоприятных дней.

  • 18-20 ноября;
  • 24-26 ноября;
  • 29-30 ноября.

Как ожидается, все эти геомагнитные бури будут слабыми.

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют:

  • заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;
  • помнить о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;
  • полноценно отдыхать и спать ночью (для взрослых людей это около 8 часов в сутки);
  • пить негазированную воду, травяной чай, временно отказаться от кофе и алкоголя.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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