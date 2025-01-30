Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Південна, 17,19,21,23,28,30,32,34.
Північний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Академіка Заболотного, 13а,
- Жоліо-Кюрі, 62, 60,
- Каменярів, 305а-309,
- Ізюмська,7
Роботи до 18:30:
- Мінаєвська, 11-50,
- Лавкова, 26-45,
- Мацієвської, 1-14,
- Шполянська, 33а-71а,
- Пассіонарії, 26,
- Слобідська, 4,
- Тиха, 12-52,
- пров. 3-й Східчастий, 11.
Роботи до 19:00:
- Авангардна, 1-31,
- Бадаєва, Літня, 5-30,
- Обривиста, 1-22,
- 9-а, 10-а, 11-а, 13-а, 15-а, 19-а, 23-я, 24-а лінії на житловому масиві,
- О.Богомольця (10-а Суворовська),
- Жоліо Кюрі, 15-52,
- Бахмутська, 82-115,
- Марсельська, 1-20,
- Орловська, 1-10,
- Професора Беркевича (пров. 1-й Орловський), 2-6,
- просп. Володимира Великого князя, 61-92.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00-20:00:
- Одеської громади, 118-165,
- Академіка Корольова, 81/6, 81/4,81/5,81/7,81/8,85/3, Горіхова, 68-90,194,
- Довга, 45-121б,
- Луганська, 14б,
- Люстдорфська дорога, 179-209/3,
- Бориса Елуардса, 1-28а,
- Петриківська (Псковська), 8-19а,
- Айвазовського, 15-66,
- Георгія Липського, 120-142,
- Шклярука, 1-10,
- пров. 1-й Тепличний, 2,2а,4,
- пров. 2-й Сирітський, 4,
- пров. 2-й Тепличний, 2-10,
- пров. Лінійний, 1-6,
- пров. Люстдорфський, 1-9,
- пров. Опішнянський (пров. Псковський), 1-14,
- пров. Тепличний, 1,
- пров. Чорноморський, 3,5,
- Краснова, 11а.