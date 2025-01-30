Отключения света

Центральний РЕМ

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Роботи до 19:00:

  • Південна, 17,19,21,23,28,30,32,34.

Північний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Академіка Заболотного, 13а,
  • Жоліо-Кюрі, 62, 60,
  • Каменярів, 305а-309,
  • Ізюмська,7   

Роботи до 18:30:

  • Мінаєвська, 11-50,
  • Лавкова, 26-45,
  • Мацієвської, 1-14,
  • Шполянська, 33а-71а,
  • Пассіонарії, 26,
  • Слобідська, 4,
  • Тиха, 12-52,
  • пров. 3-й Східчастий, 11. 

Роботи до 19:00:

  • Авангардна, 1-31,
  • Бадаєва, Літня, 5-30,
  • Обривиста, 1-22,
  • 9-а, 10-а, 11-а, 13-а, 15-а, 19-а, 23-я, 24-а лінії на житловому масиві,
  • О.Богомольця (10-а Суворовська),
  • Жоліо Кюрі, 15-52,
  • Бахмутська, 82-115,
  • Марсельська, 1-20,
  • Орловська, 1-10,
  • Професора Беркевича (пров. 1-й Орловський), 2-6,
  • просп. Володимира Великого князя, 61-92. 

Південний РЕМ

Роботи до 17:00-20:00:

  • Одеської громади, 118-165,
  • Академіка Корольова, 81/6, 81/4,81/5,81/7,81/8,85/3, Горіхова, 68-90,194,
  • Довга, 45-121б,
  • Луганська, 14б,
  • Люстдорфська дорога, 179-209/3,
  • Бориса Елуардса, 1-28а,
  • Петриківська (Псковська), 8-19а,
  • Айвазовського, 15-66,
  • Георгія Липського, 120-142,
  • Шклярука, 1-10,
  • пров. 1-й Тепличний, 2,2а,4,
  • пров. 2-й Сирітський, 4,
  • пров. 2-й Тепличний, 2-10,
  • пров. Лінійний, 1-6,
  • пров. Люстдорфський, 1-9,
  • пров. Опішнянський (пров. Псковський), 1-14,
  • пров. Тепличний, 1,
  • пров. Чорноморський, 3,5,
  • Краснова, 11а.





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