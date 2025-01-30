Отключения света

Центральный РЭС

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Работы до 19:00:

  • Південна, 17,19,21,23,28,30,32,34.

Северный РЭС

Работы до 17:00:

  • Академика Заболотного, 13а,
  • Жолио-Кюри, 62, 60,
  • Каменяров, 305а-309,
  • Изюмская, 7   

Работы до 18:30:

  • Минаевская, 11-50,
  • Лавкова, 26-45,
  • Мациевская, 1-14,
  • Шполянская, 33а-71а,
  • Пассионарии, 26,
  • Слободская, 4,
  • Тихая, 12-52,
  • пер. 3-й Восточный, 11. 

Работы до 19:00:

  • Авангардная, 1-31,
  • Бадаева, Летняя, 5-30,
  • Обрывистая, 1-22,
  • 9-а, 10-а, 11-а, 13-а, 15-а, 19-а, 23-я, 24-а линии на жилом массиве,
  • О. Богомольца (10-я Суворовская),
  • Жолио Кюри, 15-52,
  • Бахмутская, 82-115,
  • Марсельская, 1-20,
  • Орловская, 1-10,
  • Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2-6,
  • просп. Владимира Великого князя, 61-92. 

Южный РЭС

Работы до 17:00-20:00:

  • Одесской громады, 118-165,
  • Академика Королева, 81/6, 81/4,81/5,81/7,81/8,85/3,
  • Ореховая, 68-90,194,
  • Длинная, 45-121б,
  • Луганская, 14б,
  • Люстдорфская дорога, 179-209/3,
  • Бориса Элуардса, 1-28а,
  • Петриковская (Псковская), 8-19а,
  • Айвазовского, 15-66,
  • Георгия Липского, 120-142,
  • Шклярука, 1-10,
  • пер. 1-й Тепличный, 2,2а,4,
  • переулок. 2-й Сиротский, 4,
  • переулок. 2-й Тепличный, 2-10,
  • переулок Линейный, 1-6,
  • переулок Люстдорфский, 1-9,
  • переулок Опошнянский (переулок Псковский), 1-14,
  • переулок Тепличный, 1,
  • переулок Черноморский, 3,5,
  • Краснова, 11а.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме