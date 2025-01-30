Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Південна, 17,19,21,23,28,30,32,34.
Северный РЭС
Работы до 17:00:
- Академика Заболотного, 13а,
- Жолио-Кюри, 62, 60,
- Каменяров, 305а-309,
- Изюмская, 7
Работы до 18:30:
- Минаевская, 11-50,
- Лавкова, 26-45,
- Мациевская, 1-14,
- Шполянская, 33а-71а,
- Пассионарии, 26,
- Слободская, 4,
- Тихая, 12-52,
- пер. 3-й Восточный, 11.
Работы до 19:00:
- Авангардная, 1-31,
- Бадаева, Летняя, 5-30,
- Обрывистая, 1-22,
- 9-а, 10-а, 11-а, 13-а, 15-а, 19-а, 23-я, 24-а линии на жилом массиве,
- О. Богомольца (10-я Суворовская),
- Жолио Кюри, 15-52,
- Бахмутская, 82-115,
- Марсельская, 1-20,
- Орловская, 1-10,
- Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2-6,
- просп. Владимира Великого князя, 61-92.
Южный РЭС
Работы до 17:00-20:00:
- Одесской громады, 118-165,
- Академика Королева, 81/6, 81/4,81/5,81/7,81/8,85/3,
- Ореховая, 68-90,194,
- Длинная, 45-121б,
- Луганская, 14б,
- Люстдорфская дорога, 179-209/3,
- Бориса Элуардса, 1-28а,
- Петриковская (Псковская), 8-19а,
- Айвазовского, 15-66,
- Георгия Липского, 120-142,
- Шклярука, 1-10,
- пер. 1-й Тепличный, 2,2а,4,
- переулок. 2-й Сиротский, 4,
- переулок. 2-й Тепличный, 2-10,
- переулок Линейный, 1-6,
- переулок Люстдорфский, 1-9,
- переулок Опошнянский (переулок Псковский), 1-14,
- переулок Тепличный, 1,
- переулок Черноморский, 3,5,
- Краснова, 11а.