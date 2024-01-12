Частина вулиць Одеси 12 січня залишилася без світла: адреси

Через проведення ремонтних та аварійно-відновлювальних робіт, 12 січня 2024 року в Одесі проходять масові відключення світла. Значна частина абонентів до вечора залишиться без електропостачання.
Про це повідомили в Одеській міськраді.
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 16.00:
- Олександра Блока, 64-91,
- 1-а Проектована, 8, 1-20
- 2-а Проектована, 1-24,
- Академіка Гаркавого, 1-31, 39-112, 140-196, 28-36, 42, 44, 46, 48, 48а, 120-146,
- Елеваторна, 1-16а,
- Житомирська 11,58, 168,170, 44,120
- Кленова, 16а,
- Кустанайська, 23-66а,
- Марата, 54-88,
- Овідіопольська, 33,36, 40,42, 43,43а,
- Тираспільське, 26-39,
- Умова, 20-118,
- пров. 1-й Марата,1-6,
- пров. 2-й Марата, 1-4а,
- Святослава Ріхтера, 126,
- Вчительська, 1-27а,
- Дальня, 1-32,
- Капітана Гаврикова, 1,2,2а, 1,4, 3-16,
- Прирейкова, 2,4,
- Склова, 2а, 1-43,
- пров. 2-й Шостої вулиці, 1-8,
- пров. Перший 6-ї вулиці,1-10а,
- пров. 1-й Житомирський, 1,3,
- пров. 3-й Житомирський, 1,4,6,
- пров. 4-й Житомирський, 2-24,
- Індійська, 3-11,
- Монгольська, 1-18,
- Просьолочна, 2-20,
- Самарська, 13,17,19,21,23,
- Улітіна, 1-17,
- Умова 42,42а, 2-49, 44-71, 13
- Разіна, 61-77,
- Гайова, 1-23,
- Грузинська, 1-12,
- Подільська, 1-17а,
- Польська, 2-10,
- Літакова, 1-18б,
- Овідіопольська, 13-41,
- Тираспільське, 5-24а,
- пров. 2-й Другої вулиці, 1-12,
- пров. Овідіопольський, 1-7, 5-а, 1-24,
- вул. Шоста, 1-25,
- Кутова,1-27,
- Прирейкова, 1-38,
- пров. 2-й Шостої вулиці, 8а,
- Святослава Ріхтера, 128,128/гар, 122а,128,130, 110-124, 82, 125/корп.1, 25/корп.2, 125/корп.3, 127/корп.1
- Разіна, 66,68,68а,70 72,72/корп.2, 72/корп.3, 72/корп.9, 72а,72б,
- Путьова, 44,44а,44б,46,48,
- пров. 2-й Другої вулиці, 6,
- Гастело, 54-167а,
- Амурська, 5,5/2,
- Житомирська, 3, 30, 30а, 32, 34,36,
- пров. 4-й Житомирський, 5, 22,
- пров. Житомирський 3, 5,
- Овідіопольська, 38,45,
- Тираспольська, 1-10а.
Роботи триватимуть до 19.00:
- Велика Арнаутська, 42,57,
- Рішельєвська 57,62а, 45,55, 54-58,
- Новікова, 10, 2а, 12а,12в, 12б, 12г,
- Бабеля, 38,
- Дальницька, 52
- Кандинського, 1-36а,12а,18,32
- Брестська, 17-53,
- Лугова, 42-73,
- Остапа Вишні, 3-44,
- Стовпова, 17, Танкістів, 56-62.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 19.00:
- пров. Людмили Гінзбург, 5-27б, 29-43,
- пров. Оранжерейний, 18а-43а,
- Хуторська,15-43, 86г, 57д, 42-105в, 45а-71, 95е, 97/г/1,
- Академіка Панкратової, 1-31а, 24г,26б,29а,30а,36,41,45,49а, 53а,59,61, 17-57,
- Хавкіна, 1-31, 33, 35, 41, 41а, 43б,47,49,51а,
- пров. Цементний, 1-17,
- Котляревського, 1-23,
- вул. Кругова 1-17, 10б-58,
- Геологічна, 9,9а,23а,
- Степова, 1-31,
- пров. Хуторський, 1-29, 6,6/3,6/корп.3, 14-22
- пров. Шебелинський, 13а-27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Південний РЕМ
Роботи триватимуть до 19.00:
- Китобійна, 77,77в,
- Фонтанська дорога,
- Ляпідевського, 7,9, пров.Ванний,8,9/корп.1, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 16, 16а, 18, 18а, 20/корп.7, 22, 23, 1, 3, 3/корп.12, 3а,
- пров. Приморський, 1, 3, 3/корп.9, 4/корп.7, 11, 15,
- Костанді, 14, 3, 3/3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 5,5/корп.21, 5/корп.24, 5/корп.32, 5/корп.33, 5а, 5в, 6д, 8/корп.9, 5, 5/13, 5/15, 5/20/корп.1, 5/4, 5/5, 5/корп.11, 5/корп.12, 5/корп.19, 5/корп.20, 5а, 6, 6а, 6б, 6г, 6е, 6к, 7, 7/корп.22, 7/корп.29, 7/корп.33, 7/корп.39, 7/корп.41, 7/корп.5, 8/8, 8/корп.2, 8/корп.3, 8/корп.5, 8/корп.6, 8/корп.7, 9, 10, 10а, 10б, 10в, 11, 12, 12/корп.2, 12а, 13, 13/б/2, 13/в/2, 13а, 13б, 13в, 14, 14/1/корп.2, 14/18, 14/корп.2, 14/корп.20, 14/корп.23, 14/корп. 24, 14/корп.26, 14/корп.4, 14/корп.7, 14/корп.9, 14/уч. корп. 11, 14а, 14в, 14ж, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 17, 17а, 17в, 18, 18а, 18б, 18в, 19, 20, 20а, 22а, 22Д, 23, 23а, 24, 24б, 24г, 25,
- Кришталева, 1, 2-12а,
- пров. Літній, 1/корп.5, 2, 2/11, 2/2/9, 2/20, 2/21, 2/корп.14, 2/корп.22, 2/корп.7, 5, 5/13, 5/13а, 5/корп.16, 5/корп.20, 1/5, 2, 2/24, 2/корп.16, 5, 5/29,
- Гаршина, 9, 5, 5/13, 5/5, 18а,1-18,
- Дачна, 7,7а,9,
- Львівська, 1, 1/корп.10, 1а, 1в, 1г, 2, 2/1, 2а/корп.1, 2б, 2в, 4, 6, 7, 8, 9, 9/6, 10, 10/корп.1, 10а, 10б, 12а, 14а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 26, 28, 28а,
- вул. Ляпідєвського, 3, 3б, 4, 4/корп.2, 4/корп.9, 4а, 4б, 4в, 4в/корп.1, 4д, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
- пров. Ванний, 3, 4, 5, 5а, 8, 8/корп.10, 8/корп.12, 8/корп.15, 8/корп.17, 8/корп.2, 8/корп.7, 8а, 9/корп.2, 9а, 9е
- Купріна 9а,
- пров. 1-й Український, 1-11,
- пров. 2-й Костанді, 1-15,
- пров. 2-й Український,1,2,
- пров. 3-й Костанді, 1/3, 2а, 3, 5/корп.7, 9, 9а, 11,
- пров. Гаршина, 3, 5, 5/7,5/корп.14, 5/корп.2, 5/корп.25, 5/корп.3,5а, 7/5,7/корп.5, 16, 16а, 18, 20, 20а, 20б/корп.1, 22а, 22б, 3/корп.9,
- Бернардацці 8/корп.1, 8,
- Квіткова 1, 2, 2а, 3/корп.88, 4, 6, 7/корп.86, 7/корп.87, 8, 9, 10, 10а, 11/корп.84, 12, 13/корп.83, 14, 15, 16, 19/корп.80, 20, 22, 23, 23/корп.76, 24, 25/корп.77, 26, 28, 30, 32, 33/корп.72, 34/корп.39, 36, 36а, 36б, 38, 39/корп.69, 40/корп.31, 41/корп.68, 42, 43, 44, 46, 46/корп.77, 47, 48, 49/корп.64, 53, 54, 56а/корп.70, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 63/57, 65/корп.56, 66а, 67/корп.55, 71, 73, 75, 79, 87/корп.5,
- Толбухіна, 1-25, вул. пров.
- 1-й Кришталевий, 4б,8б, 5-10
- пров. 1-й Дачний, 4-12, 8а,
- пров. Іподромний, 10.