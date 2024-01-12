Частина вулиць Одеси 12 січня залишилася без світла: адреси

Наслідки негоди на Одещині: майже 300 населених пунктів залишаються без світла Через негоду, яка вирує на Одещині з вечора 7 січня, на ранок 9 січня, 294 населених пункти області знеструмлено. Тому майже 500 енергетиків роблять все можливе, аби повернути світло в домівки. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ