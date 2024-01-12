Часть улиц Одессы 12 января осталась без света: адреса

Последствия непогоды в Одесской области: почти 300 населенных пунктов остаются без света Из-за непогоды, которая бурлит в Одесской области с вечера 7 января, к утру 9 января, 294 населенных пункта области обесточены. Поэтому почти 500 энергетиков делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома. ПОДРОБНЕЕ