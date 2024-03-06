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Частина Приморського району Одеси 7 березня залишиться без води – адреса

Частина Приморського району Одеси 7 березня залишиться без води – адреса

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста Одеса, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу:

Завтра, 7 березня 2024 року з 09:30 до 20:00 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

  • Італійський бульвар;
  • вул. Гімназична;
  • вул. Пантелеймонівська,
  • вул. Л.Шмідта.

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.

Телефон для (цілодобово):

  • 0-800-307-505;
  • 705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.
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