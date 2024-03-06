Частина Приморського району Одеси 7 березня залишиться без води – адреса

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста Одеса, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу:
Завтра, 7 березня 2024 року з 09:30 до 20:00 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- Італійський бульвар;
- вул. Гімназична;
- вул. Пантелеймонівська,
- вул. Л.Шмідта.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефон для (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.