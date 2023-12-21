Частина одного з районів Одеси 22 грудня залишиться без води

В “Інфоксводоканалі” зробили важливу заяву В “Інфоксводоканалі” повідомили, що на кінець року одесити заборгували за воду 350 мільйонів. Тому споживачам нагадують про необхідність вчасно розрахуватися за спожиті послуги. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ