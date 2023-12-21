Частина одного з районів Одеси 22 грудня залишиться без води

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу:
22 грудня 2023 року з 09:30 до 21:00 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- Семена Палія, 98-118,
- Академіка Заболотного, 28-52,
- Генерала Бочарова, 23-55,
- Кримська, 72-82,
- Керченська, 188.
Філія «Інфоксводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).