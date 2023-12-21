Новости Одессы и Одесской области

Часть одного из районов Одессы 22 декабря останется без воды

Часть одного из районов Одессы 22 декабря останется без воды

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода:

22 декабря 2023 года с 09:30 до 21:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Семена Палия, 98-118,
  • Академика Заболотного, 28-52,
  • Генерала Бочарова, 23-55,
  • Крымская, 72-82,
  • Керченская, 188.

Филиал «Инфоксводоканал» извиняется за временные неудобства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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