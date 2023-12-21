Часть одного из районов Одессы 22 декабря останется без воды

В «Инфоксводоканале» сделали важное заявление В «Инфоксводоканале» сообщили, что на конец года одесситы задолжали за воду 350 миллионов. Поэтому потребителям напоминают о необходимости вовремя рассчитаться за потребленные услуги. ПОДРОБНЕЕ

Часть Одесского района 6 декабря останется без воды Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей области, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода: ПОДРОБНЕЕ