Частина одного з районів Одеси 18 жовтня на добу залишиться без води

Одеському водоканалу — 150 років! Рівно 150 років тому 9 вересня (за старим стилем) 1873 р. на Соборній площі Одеси запрацював фонтан. Урочиста церемонія зібрала чимало містян, адже це означало, що в Одесі з’явилася сучасна та надійна система водопостачання. Нарешті вдалося вирішити проблему, яка існувала від початку заснування Одеси. Майже 80 років до того одесити користувалися колодязями. Воду на підводах у діжках розвозили містом і продавали по 10-15 копійок за відро. Для порівняння: фунт (450 г) м’яса тоді коштував 20 копійок. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ