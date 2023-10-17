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Частина одного з районів Одеси 18 жовтня на добу залишиться без води

Частина одного з районів Одеси 18 жовтня на добу залишиться без води

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу:

18 жовтня 2023 року з 00:10 до 24:00 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць Пересипського району міста Одеси:

  • Героїв оборони Одеси, 14-24,
  • Лузанівська, 5а, 57-71, 58-110,
  • 1-а Сортувальна,
  • Донецька,
  • Похила,
  • Червона, 2-14, 3-15,
  • Добровольського, 2-52,
  • Миколаївська дорога, 172, 245-315,
  • Південна дорога, 2-62,
  • Штильова,
  • Дунаєвського,
  • Державіна,
  • Дніпровська,
  • Ростовська,
  • Керченська,
  • Лесі Українки,
  • ст. «Примор’є».

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.

Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

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