Частина одного з районів Одеси 18 жовтня на добу залишиться без води

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу:
18 жовтня 2023 року з 00:10 до 24:00 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць Пересипського району міста Одеси:
- Героїв оборони Одеси, 14-24,
- Лузанівська, 5а, 57-71, 58-110,
- 1-а Сортувальна,
- Донецька,
- Похила,
- Червона, 2-14, 3-15,
- Добровольського, 2-52,
- Миколаївська дорога, 172, 245-315,
- Південна дорога, 2-62,
- Штильова,
- Дунаєвського,
- Державіна,
- Дніпровська,
- Ростовська,
- Керченська,
- Лесі Українки,
- ст. «Примор’є».
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).