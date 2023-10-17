Часть одного из районов Одессы 18 октября на сутки останется без воды

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода:
18 октября 2023 года с 00:10 до 24:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц Пересыпского района города Одессы:
- Героев обороны Одессы, 14-24,
- Лузановская, 5а, 57-71, 58-110,
- 1-я Сортировочная,
- Донецкая,
- Наклонная,
- Красная, 2-14, 3-15,
- Добровольского, 2-52,
- Николаевская дорога, 172, 245-315,
- Южная дорога, 2-62,
- Штилевая,
- Дунаевского,
- Державина,
- Днепровская,
- Ростовская,
- Керченская,
- Леси Украинки,
- ст. «Приморье».
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).