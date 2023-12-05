Частина Одеського району 6 грудня залишиться без води

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців області, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об’єктах водопроводу:
06 грудня 2023 року з 09:30 до 23:50 буде припинено подачу води наступним споживачам:
- с.Фонтанка,
- с.Вапнярка,
- с.Нова Дофінівка,
- смт.Чорноморське.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).