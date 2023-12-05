Часть Одесского района 6 декабря останется без воды

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей области, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода:
06 декабря 2023 года с 09:30 до 23:50 будет прекращена подача воды следующим потребителям:
- с.Фонтанка,
- с.Вапнярка,
- с.Новая Дофиновка,
- пгт.Черноморское.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
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