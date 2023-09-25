Новости Одессы и Одесской области

Часть одесситов 25 сентября осталась без света: адреса

Часть одесситов 25 сентября осталась без света: адреса

Из-за повреждения воздушной линии сегодня, 25 сентября, микрорайон «Большевик» останется без электроснабжения. О проведении ремонтных работ и отключении света сообщили в ДТЭК.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 19:00:

  • 1-я Ползунова ул., 8-24Г,
  • 1-й Ползунова пер., 24Б,
  • Нескучная ул., 11-25, 12-36,
  • Петра Лещенко ул., 24-44, 45-79,
  • Северная ул., 11 , 11А, 18-44,
  • Ползунова ул.,1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 2, 2А, 2Б, 4Б, 5, 7,
  • Балковская ул., 30Б, 36,36/1 , 36/2, 36/3, 36/4, 36/5,36/6, 36/7, 36/8,
  • Ботанический пер.2, 2А, Гагарина просп., 15, Розкидайловская ул. 40-54, 41-59,
  • Сегедская ул.,5,

Северный РЭС

Работы продлятся до 17:00:

  • 4-й Деревообрабатывающий пер., 5,
  • Академика Панкратовой ул., 1-61, 2-36,
  • Владимира Хавкина ул., 1-51А,
  • Геологическая ул., 9, 9А, 23А,
  • Кирпичная ул., 2,
  • Котляревского ул. , 1-23, 2-16,
  • Круговая ул., 10Б, 13, 15А, 15Б-55, 38-58,
  • Людмилы Гинзбург пер., 5-43,10А-30,
  • Оранжерейный пер.,18А-32, 25- 43А,
  • Степная ул. 1-31,2-22,
  • Хуторской пер., 1-29, 2-22,
  • Хуторская ул., 15-105В, 26-62,
  • Цементный пер., 1-17, 2-16,
  • 5-й Деревообрабатывающий пер. 3А-141,

Работы продлятся до 19:00:

  • Матросская ул., 2,
  • Мичурина ул., 19, 19А,
  • Академика Панкратовой ул., 1-31А, 2-14,
  • Владимира Хавкина ул., 1-31,
  • Геологическая ул., 9, 9А, 23А,
  • Круговая ул. 10Б, 13, 15А, 15Б, 38-58, 51-55,
  • Степная ул., 1-31, 2-22,
  • Хуторская ул., 15-71, 26-40.

Но даже при отсутствии электричества вы можете оставаться на связи и пользоваться интернетом, если подключите интернет, который работает без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу в Одессе, условиях подключения и его стоимости, вы можете узнать ЗДЕСЬ.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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