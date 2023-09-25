Часть одесситов 25 сентября осталась без света: адреса

Из-за повреждения воздушной линии сегодня, 25 сентября, микрорайон «Большевик» останется без электроснабжения. О проведении ремонтных работ и отключении света сообщили в ДТЭК.
Центральный РЭС
Работы продлятся до 19:00:
- 1-я Ползунова ул., 8-24Г,
- 1-й Ползунова пер., 24Б,
- Нескучная ул., 11-25, 12-36,
- Петра Лещенко ул., 24-44, 45-79,
- Северная ул., 11 , 11А, 18-44,
- Ползунова ул.,1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 2, 2А, 2Б, 4Б, 5, 7,
- Балковская ул., 30Б, 36,36/1 , 36/2, 36/3, 36/4, 36/5,36/6, 36/7, 36/8,
- Ботанический пер.2, 2А, Гагарина просп., 15, Розкидайловская ул. 40-54, 41-59,
- Сегедская ул.,5,
Северный РЭС
Работы продлятся до 17:00:
- 4-й Деревообрабатывающий пер., 5,
- Академика Панкратовой ул., 1-61, 2-36,
- Владимира Хавкина ул., 1-51А,
- Геологическая ул., 9, 9А, 23А,
- Кирпичная ул., 2,
- Котляревского ул. , 1-23, 2-16,
- Круговая ул., 10Б, 13, 15А, 15Б-55, 38-58,
- Людмилы Гинзбург пер., 5-43,10А-30,
- Оранжерейный пер.,18А-32, 25- 43А,
- Степная ул. 1-31,2-22,
- Хуторской пер., 1-29, 2-22,
- Хуторская ул., 15-105В, 26-62,
- Цементный пер., 1-17, 2-16,
- 5-й Деревообрабатывающий пер. 3А-141,
Работы продлятся до 19:00:
- Матросская ул., 2,
- Мичурина ул., 19, 19А,
- Академика Панкратовой ул., 1-31А, 2-14,
- Владимира Хавкина ул., 1-31,
- Геологическая ул., 9, 9А, 23А,
- Круговая ул. 10Б, 13, 15А, 15Б, 38-58, 51-55,
- Степная ул., 1-31, 2-22,
- Хуторская ул., 15-71, 26-40.
Но даже при отсутствии электричества вы можете оставаться на связи и пользоваться интернетом, если подключите интернет, который работает без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу в Одессе, условиях подключения и его стоимости, вы можете узнать ЗДЕСЬ.