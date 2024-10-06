Частина Одеси знеструмлена до вечора – у чому причина

Сьогодні, в неділю, 6 жовтня 2024 року, частина Одеси залишилася без світла через ремонтні роботи у різних районах міста.
Про це повідомляє Телеграм-канал “Одеса Офіційно”.
Імовірно, світла не буде до 19:00 годин за такими адресами:
Північний РЕМ
- Дніпровська, 1-40;
- Донецька, 1-4;
- Керченська, 8-34, 101-131;
- пров. 2-й Керченський, 1-15;
- Лесі Українки, 1-18, 28, 86а;
- Котлєєвська (Ломоносова), 13-18;
- Мелітопольська (Ростовська), 1-19а;
- просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 1-59;
- 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 36-я, 37-а, 38-а , 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-я, 44-а, 45-а, 46-а, 47-я, 48-а, 49-а, 50-я, 51 -а, 52-а, 53-а, 54-а, 55-а лінії на житловому масиві;
- Пісочна;
- пров. Пісочний, 1-4;
- Луцька, 25а, 31-135;
- Вишнева, 1-43а;
- пров. Вишневий, 2а-14а;
- Ракетна, 1-18;
- Жоліо Кюрі, 1-26;
- Рельєфна, 1-35;
- Просторова, 1-74;
- Дніпровська, 33а;
- Серогодського, 1-73;
- Шептицького, 4-93, 9;
- Степова, 1-14;
- Перемоги, 1-45а;
- Сімферопольська, 1-24;
- Кінноармійська, 2-57;
- Бахмутська (Курська), 1-80;
- Мелітопольська, 1-58а;
- Перемоги, 47-87, 85;
- Центральна, 2-38;
- Капітана Кузнєцова, 71а-102.
Не менш, ніж відключення світла дуже неприємна ситуація, коли ви не можете потрапити до себе додому через те, що зламався ключ або в самий невідповідний момент зламався замок. І найбільш правильне рішення в цьому випадку – звернутися до майстра. А де його шукати, ви можете дізнатися ТУТ
Південний РЕМ
- Академіка Корольова, 75/1;
- Абрикосова, 4-105а;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Лігінська (Макаренка), 1-33;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;
- Рівності, 84, 88, 91, 98, 1 , 102, 104, 195;
- пров. 1-й Рівності, 90, 92, 86,197;
- пров. Абрикосовий, 1-29, 43;
- дорога Фонтанська, 69, 69/12, 69/2, 106/37,40;
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3;
- Рибальська, 20;
- Айвазовського (Тимірязєва), 34;
- Сумська, 3;
- Ялинкова, 2 -38а;
- Дачна;
- пров. 2-й Дачний, 1-9;
- Львівська, 7а-48;
- пров. Львівський, 2, 2/корп.1;
- Ахматової, 1-20;
- Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30;
- Кришталева, 1;
- пров. Гаршина, 3-22а;
- пров. Літній, 5;
- пров. Рівний, 1-11;
- Валерія Самофалова (Каманіна), 1в-15ж;
- Січових стрільців (Леваневського), 9а-48;
- Літературна, 1, 21/1;
- пров. Картацці (пров. Каманіна), 8/корп.3;
- пров. Компасний, 1-21.
За інформацією НЕК «Укренерго», стабілізаційні відключення світла сьогодні не прогнозуються. Однак тим, у кого світло зараз є, радять витрачати електроенергію економно, а потужні електроприлади по можливості включати вдень – з 10:00 до 16:00.
Центральний РЕМ
- Пастера, 1/3, 2, 8-12;
- Князівська, 2-18;
- Новосельського, 1-32;
- Сєченова, 3,7,9;
- Ольгіївська, 6-27;
- Павла Зеленого (Коблевська), 1-20;
- Мечникова, 2, 2а, 4, 6а, 7, 12, 14;
- Старопортофранківська, 5-13, 25;
- б-р Французький;
- пров. Санаторний, 5, 5б, 6, 6а.