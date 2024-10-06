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Частина Одеси знеструмлена до вечора – у чому причина

Частина Одеси знеструмлена до вечора – у чому причина

Сьогодні, в неділю, 6 жовтня 2024 року, частина Одеси залишилася без світла через ремонтні роботи у різних районах міста.

Про це повідомляє Телеграм-канал “Одеса Офіційно”.

Імовірно, світла не буде до 19:00 годин за такими адресами:

Північний РЕМ

  • Дніпровська, 1-40;
  • Донецька, 1-4;
  • Керченська, 8-34, 101-131;
  • пров. 2-й Керченський, 1-15;
  • Лесі Українки, 1-18, 28, 86а;
  • Котлєєвська (Ломоносова), 13-18;
  • Мелітопольська (Ростовська), 1-19а;
  • просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 1-59;
  • 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 36-я, 37-а, 38-а , 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-я, 44-а, 45-а, 46-а, 47-я, 48-а, 49-а, 50-я, 51 -а, 52-а, 53-а, 54-а, 55-а лінії на житловому масиві;
  • Пісочна;
  • пров. Пісочний, 1-4;
  • Луцька, 25а, 31-135;
  • Вишнева, 1-43а;
  • пров. Вишневий, 2а-14а;
  • Ракетна, 1-18;
  • Жоліо Кюрі, 1-26;
  • Рельєфна, 1-35;
  • Просторова, 1-74;
  • Дніпровська, 33а;
  • Серогодського, 1-73;
  • Шептицького, 4-93, 9;
  • Степова, 1-14;
  • Перемоги, 1-45а;
  • Сімферопольська, 1-24;
  • Кінноармійська, 2-57;
  • Бахмутська (Курська), 1-80;
  • Мелітопольська, 1-58а;
  • Перемоги, 47-87, 85;
  • Центральна, 2-38;
  • Капітана Кузнєцова, 71а-102.

Не менш, ніж відключення світла дуже неприємна ситуація, коли ви не можете потрапити до себе додому через те, що зламався ключ або в самий невідповідний момент зламався замок. І найбільш правильне рішення в цьому випадку – звернутися до майстра. А де його шукати, ви можете дізнатися ТУТ

Південний РЕМ

  • Академіка Корольова, 75/1;
  • Абрикосова, 4-105а;
  • Дубовий Гай, 2-57;
  • Лігінська (Макаренка), 1-33;
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;
  • Рівності, 84, 88, 91, 98, 1 , 102, 104, 195;
  • пров. 1-й Рівності, 90, 92, 86,197;
  • пров. Абрикосовий, 1-29, 43;
  • дорога Фонтанська, 69, 69/12, 69/2, 106/37,40;
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3;
  • Рибальська, 20;
  • Айвазовського (Тимірязєва), 34;
  • Сумська, 3;
  • Ялинкова, 2 -38а;
  • Дачна;
  • пров. 2-й Дачний, 1-9;
  • Львівська, 7а-48;
  • пров. Львівський, 2, 2/корп.1;
  • Ахматової, 1-20;
  • Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30;
  • Кришталева, 1;
  • пров. Гаршина, 3-22а;
  • пров. Літній, 5;
  • пров. Рівний, 1-11;
  • Валерія Самофалова (Каманіна), 1в-15ж;
  • Січових стрільців (Леваневського), 9а-48;
  • Літературна, 1, 21/1;
  • пров. Картацці (пров. Каманіна), 8/корп.3;
  • пров. Компасний, 1-21.

За інформацією НЕК «Укренерго», стабілізаційні відключення світла сьогодні не прогнозуються. Однак тим, у кого світло зараз є, радять витрачати електроенергію економно, а потужні електроприлади по можливості включати вдень – з 10:00 до 16:00.

Центральний РЕМ

  • Пастера, 1/3, 2, 8-12;
  • Князівська, 2-18;
  • Новосельського, 1-32;
  • Сєченова, 3,7,9;
  • Ольгіївська, 6-27;
  • Павла Зеленого (Коблевська), 1-20;
  • Мечникова, 2, 2а, 4, 6а, 7, 12, 14;
  • Старопортофранківська, 5-13, 25;
  • б-р Французький;
  • пров. Санаторний, 5, 5б, 6, 6а.
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