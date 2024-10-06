Часть Одессы обесточена до вечера – в чем причина

Сегодня, в воскресенье, 6 октября 2024 года, часть Одессы осталась без света из-за ремонтных работ в разных районах города.
Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».
Предположительно, света не будет до 19:00 часов по таким адресам:
Северный РЭС
- Днепровская, 1-40;
- Донецкая, 1-4;
- Керченская, 8-34, 101-131;
- пер. 2-й Керченский, 1-15;
- Леси Украинки, 1-18, 28, 86а;
- Котлеевская (Ломоносова), 13-18;
- Мелитопольская (Ростовская), 1-19а;
- просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 1-59;
- 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 36-я, 37-а, 38-я, 39-я, 40-я, 41-я, 42-я, 43-я, 44-я, 45-я, 46-я, 47-я, 48-я, 49-я, 50-я, 51-я, 52-я, 53-я, 54-я, 55-я линии на жилом массиве;
- Песочная;
- пер. Песочный, 1-4;
- Луцкая, 25а, 31-135;
- Вишневая, 1-43а;
- пер. Вишневый, 2а-14а;
- Ракетная, 1-18;
- Жолио Кюри, 1-26;
- Рельефная, 1-35;
- Просторная, 1-74;
- Днепровская, 33а;
- Серогодского, 1-73;
- Шептицкого, 4-93, 9;
- Степовая, 1-14;
- Победы, 1-45а;
- Симферопольская, 1-24;
- Конноармейская, 2-57;
- Бахмутская (Курская), 1-80;
- Мелитопольская, 1-58а;
- Победы, 47-87, 85;
- Центральная, 2-38;
- Капитана Кузнецова, 71а-102.
Не менее, чем отключения света весьма неприятна ситуация, когда вы не можете попасть к себе домой оттого, что сломался ключ или в самый неподходящий момент сломался замок. И наиболее правильное решение в данном случае – обратиться к мастеру. А где его искать, вы можете узнать ЗДЕСЬ
Южный РЭС
- Академика Королева, 75/1;
- Абрикосовая, 4-105а;
- Дубовая Роща, 2-57;
- Лигинская (Макаренко), 1-33;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
- Равенства, 84, 88, 91, 98, 1 , 102, 104, 195;
- пер. 1-й Равенства, 90, 92, 86,197;
- пер. Абрикосовый, 1-29, 43;
- дорога Фонтанская, 69, 69/12, 69/2, 106/37,40;
- пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3;
- Рыбальская, 20;
- Айвазовского (Тимирязева), 34;
- Сумская, 3;
- Елочная, 2 -38а;
- Дачная;
- пер. 2-й Дачный, 1-9;
- Львовская, 7а-48;
- пер. Львовский, 2, 2/корп.1;
- Ахматовой, 1-20;
- Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30;
- Хрустальная, 1;
- пер. Гаршина, 3-22а;
- пер. Летний, 5;
- пер. Ровный, 1-11;
- Валерия Самофалова (Каманина), 1в-15ж;
- Сечевых стрельцов (Леваневского), 9а-48;
- Литературная, 1, 21/1;
- пер. Картацци (пер. Каманина), 8/корп.3;
- пер. Компасный, 1-21.
По информации НЭК «Укрэнерго», стабилизационные отключения света сегодня не прогнозируются. Однако тем, у кого свет сейчас есть, советуют расходовать электроэнергию экономно, а мощные электроприборы по возможности включать в дневное время – с 10:00 до 16:00 часов.
Центральный РЭС
Пастера, 1/3, 2, 8-12;
- Княжеская, 2-18;
- Новосельского, 1-32;
- Сеченова, 3,7,9;
- Ольгиевская, 6-27;
- Павла Зеленого (Коблевская), 1-20;
- Мечникова, 2, 2а, 4, 6а, 7, 12, 14;
- Старопортофранковская, 5-13, 25;
- б-р Французский;
- пер. Санаторный, 5, 5б, 6, 6а.