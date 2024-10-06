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Часть Одессы обесточена до вечера – в чем причина

Часть Одессы обесточена до вечера – в чем причина

Сегодня, в воскресенье, 6 октября 2024 года, часть Одессы осталась без света из-за ремонтных работ в разных районах города.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».

Предположительно, света не будет до 19:00 часов по таким адресам:

Северный РЭС

  • Днепровская, 1-40;
  • Донецкая, 1-4;
  • Керченская, 8-34, 101-131;
  • пер. 2-й Керченский, 1-15;
  • Леси Украинки, 1-18, 28, 86а;
  • Котлеевская (Ломоносова), 13-18;
  • Мелитопольская (Ростовская), 1-19а;
  • просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 1-59;
  • 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 36-я, 37-а, 38-я, 39-я, 40-я, 41-я, 42-я, 43-я, 44-я, 45-я, 46-я, 47-я, 48-я, 49-я, 50-я, 51-я, 52-я, 53-я, 54-я, 55-я линии на жилом массиве;
  • Песочная;
  • пер. Песочный, 1-4;
  • Луцкая, 25а, 31-135;
  • Вишневая, 1-43а;
  • пер. Вишневый, 2а-14а;
  • Ракетная, 1-18;
  • Жолио Кюри, 1-26;
  • Рельефная, 1-35;
  • Просторная, 1-74;
  • Днепровская, 33а;
  • Серогодского, 1-73;
  • Шептицкого, 4-93, 9;
  • Степовая, 1-14;
  • Победы, 1-45а;
  • Симферопольская, 1-24;
  • Конноармейская, 2-57;
  • Бахмутская (Курская), 1-80;
  • Мелитопольская, 1-58а;
  • Победы, 47-87, 85;
  • Центральная, 2-38;
  • Капитана Кузнецова, 71а-102.

Не менее, чем отключения света весьма неприятна ситуация, когда вы не можете попасть к себе домой оттого, что сломался ключ или в самый неподходящий момент сломался замок. И наиболее правильное решение в данном случае – обратиться к мастеру. А где его искать, вы можете узнать ЗДЕСЬ

Южный РЭС

  • Академика Королева, 75/1;
  • Абрикосовая, 4-105а;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
  • Равенства, 84, 88, 91, 98, 1 , 102, 104, 195;
  • пер. 1-й Равенства, 90, 92, 86,197;
  • пер. Абрикосовый, 1-29, 43;
  • дорога Фонтанская, 69, 69/12, 69/2, 106/37,40;
  • пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3;
  • Рыбальская, 20;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • Сумская, 3;
  • Елочная, 2 -38а;
  • Дачная;
  • пер. 2-й Дачный, 1-9;
  • Львовская, 7а-48;
  • пер. Львовский, 2, 2/корп.1;
  • Ахматовой, 1-20;
  • Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30;
  • Хрустальная, 1;
  • пер. Гаршина, 3-22а;
  • пер. Летний, 5;
  • пер. Ровный, 1-11;
  • Валерия Самофалова (Каманина), 1в-15ж;
  • Сечевых стрельцов (Леваневского), 9а-48;
  • Литературная, 1, 21/1;
  • пер. Картацци (пер. Каманина), 8/корп.3;
  • пер. Компасный, 1-21.

По информации НЭК «Укрэнерго», стабилизационные отключения света сегодня не прогнозируются. Однако тем, у кого свет сейчас есть, советуют расходовать электроэнергию экономно, а мощные электроприборы по возможности включать в дневное время – с 10:00 до 16:00 часов.

Центральный РЭС

Пастера, 1/3, 2, 8-12;

  • Княжеская, 2-18;
  • Новосельского, 1-32;
  • Сеченова, 3,7,9;
  • Ольгиевская, 6-27;
  • Павла Зеленого (Коблевская), 1-20;
  • Мечникова, 2, 2а, 4, 6а, 7, 12, 14;
  • Старопортофранковская, 5-13, 25;
  • б-р Французский;
  • пер. Санаторный, 5, 5б, 6, 6а.
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