Частина Одеси залишиться на ніч без води – кому треба зробити запаси

У ніч на четвер, 24 жовтня 2024 року, у частині Пересипського району та передмісті Одеси тимчасово відключать воду.
Про це повідомляє філія «Інфоксводоканал».
Так, у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу з 23:30 23 жовтня до 07:30 24 жовтня 2024 року буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- ж/м «Лузанівка»;
- вулиці колишнього ж/м Котовського;
- с. Шевченко 1-3;
- с. Ілічанка;
- с. Корсунці;
- с. Олександрівка;
- с. Красносілка;
- с. Світле;
- с. Крижанівка;
- с. Ліски;
- с. Фонтанка;
- ТРЦ «Рів’єра»;
- с. Вапнярка;
- с. Нова Дофінівка;
- смт. Чорноморське.
Філія «Інфоксводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).