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Частина Одеси залишиться на ніч без води – кому треба зробити запаси

Частина Одеси залишиться на ніч без води – кому треба зробити запаси

У ніч на четвер, 24 жовтня 2024 року, у частині Пересипського району та передмісті Одеси тимчасово відключать воду.

Про це повідомляє філія «Інфоксводоканал».

Так, у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу з 23:30 23 жовтня до 07:30 24 жовтня 2024 року буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

  • ж/м «Лузанівка»;
  • вулиці колишнього ж/м Котовського;
  • с. Шевченко 1-3;
  • с. Ілічанка;
  • с. Корсунці;
  • с. Олександрівка;
  • с. Красносілка;
  • с. Світле;
  • с. Крижанівка;
  • с. Ліски;
  • с. Фонтанка;
  • ТРЦ «Рів’єра»;
  • с. Вапнярка;
  • с. Нова Дофінівка;
  • смт. Чорноморське.

Філія «Інфоксводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.

Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

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