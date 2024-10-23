Часть Одессы останется на ночь без воды – кому надо сделать запасы

В ночь на четверг, 24 октября 2024 года, в части Пересыпского района и пригороде Одессы временно отключат воду.
Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».
Так, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода с 23:30 23 октября до 07:30 24 октября 2024 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- ж/м «Лузановка»;
- улицы бывшего ж/м Котовского;
- с. Шевченко 1-3;
- с. Иличанка;
- с. Корсунцы, с.Александровка, с.Красносилка, с.Светлое, с.Крыжановка, с.Лески, с. Фонтанка;
- ТРЦ «Ривьера»;
- с. Вапнярка;
- с. Новая Дофиновка;
- пгт Черноморское.
Филиал «Инфоксводоканал» извиняется за временные неудобства.
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