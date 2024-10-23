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Часть Одессы останется на ночь без воды – кому надо сделать запасы

Часть Одессы останется на ночь без воды – кому надо сделать запасы

В ночь на четверг, 24 октября 2024 года, в части Пересыпского района и пригороде Одессы временно отключат воду.

Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

Так, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода с 23:30 23 октября до 07:30 24 октября 2024 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • ж/м «Лузановка»;
  • улицы бывшего ж/м Котовского;
  • с. Шевченко 1-3;
  • с. Иличанка;
  • с. Корсунцы, с.Александровка, с.Красносилка, с.Светлое, с.Крыжановка, с.Лески, с. Фонтанка;
  • ТРЦ «Ривьера»;
  • с. Вапнярка;
  • с. Новая Дофиновка;
  • пгт Черноморское.

Филиал «Инфоксводоканал» извиняется за временные неудобства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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