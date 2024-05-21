Частина Одеси залишиться без води: кому не пощастить завтра, 22 травня

Завтра, в середу, 22 травня 2024 року, на одеситів чекає аварійне відключення води в частині Хаджибейського та Пересипського районів.
Як повідомляє мешканцям міста, керівникам підприємств та організацій філія «Інфоксводоканал», у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу:
22 травня 2024 року з 09:00 до 22:00 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- Тираспольське шосе, 19-43;
- Путівна (Просьолочна);
- частина вулиць Хаджибейського району (колишні Ленселище та сел. Дзержинського);
- 14-та Суворовська;
- Героїв оборони Одеси, 48-62;
- Лесі Українки, 41-49;
- Капітана Кузнецова, 93-101.
Філія «Інфоксводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).