Часть Одессы останется без воды: кому не повезет завтра, 22 мая

Завтра, в среду, 22 мая 2024 года, одесситов ждет аварийное отключение воды в части Хаджибейского и Пересыпского районов.
Как сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций филиал «Инфоксводоканал», в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода:
22 мая 2024 года с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Тираспольское шоссе, 19-43;
- Путевая (Проселочная);
- часть улиц Хаджибейского района (бывшие Ленпоселок и пос. Дзержинского);
- 14-я Суворовская;
- Героев обороны Одессы, 48-62;
- Леси Украинки, 41-49;
- Капитана Кузнецова, 93-101.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит извинения за временные неудобства.
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