Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы останется без воды: кому не повезет завтра, 22 мая

Часть Одессы останется без воды: кому не повезет завтра, 22 мая

Завтра, в среду, 22 мая 2024 года, одесситов ждет аварийное отключение воды в части Хаджибейского и Пересыпского районов.

Как сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций филиал «Инфоксводоканал», в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода:

22 мая 2024 года с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Тираспольское шоссе, 19-43;
  • Путевая (Проселочная);
  • часть улиц Хаджибейского района (бывшие Ленпоселок и пос. Дзержинского);
  • 14-я Суворовская;
  • Героев обороны Одессы, 48-62;
  • Леси Украинки, 41-49;
  • Капитана Кузнецова, 93-101.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит извинения за временные неудобства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Фото аватара
Новости компаний ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua