Частина Одеси у вівторок, 10 грудня залишиться без води: перелік адрес

У частині будинків Одеси у вівторок, 10 грудня 2024 року, тимчасово відключать воду. Причина – проведення ремонтних робіт. Про це повідомляє філія «Інфоксводоканал».
У зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу, 10 грудня 2024 року з 9:30 до 23:50 буде відключено воду споживачам наступних вулиць міста:
- Бахмутська (Курська), 81-125 та 74-82;
- В.Антоновича (8-а Суворовська),
- Жоліо-Кюрi, 1-43 та 2-52;
- Капітана Гаврікова, 2-12 та 1-15;
- Квітки-Основ´яненко (9-а Суворовська),
- Князя Володимира Великого (Добровольського), 63-83,
- Марсельська, 2-20 та 1-13;
- Олександра Богомольця (10-а Суворовська), 11-15-а
- Пересипські.
Філія «Інфоксводоканал» приносить вибачення за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)